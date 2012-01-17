آیت الله هادوی: صهیونیست ها ترور دانشمندان ایرانی راجنگ پنهان می نامند

به گزارش خبرنگار مهر، این استاد حوزه و دانشگاه امروز سه شنبه در کنفرانس "جنبش جهانی میانه روی" با عنوان "تکثر گرایی فرهنگی و گفت و گوی بین فرهنگها: همزیستی مسالمت آمیز جهانی از دیدگاه اسلامی" سخنرانی کرد .

این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه از افراطی گری به عنوان مانع دینداری نام برد و گفت: تفسیرهای نادرست از تعالیم دینی ابزار افراطیون برای ایجاد چالشهای جاری توسط آنان است.

هادوی با اشاره به جنگهای خونبار در طول تاریخ گفت: گرچه این گونه جنگ افروزیها تا امروز نیز ادامه دارد و افغانستان، عراق و فلسطین نمونه هایی از این دست هستند اما نقاط درخشانی نیز وجود دارد که عده ای نیز با تلاش به دنبال دستیابی به صلحی پایدار و عدالتی فراگیر هستند.

وی با استناد به نتایج تحقیقات موسسه گالوپ ، گفت: مسلمانان و مردم به طور مساوی مخالف هر گونه حمله به تمدن ها به عنوان یک اخلاق غیرقابل توجیه هستند. مسلمانان خواستار آینده ای هستند که در آن شغل بهتر و امنیت وجود داشته باشد و تعارض و خشونت در آن وجود نداشته باشد.

هادوی همچنین نقش میانه رو ها برای اصلاح امور را حیاتی دانست و به عنوان یک پژوهشگر مسلمان ویژگیهای یک مسلمان میانه رو را برشمرد و افزود: تکثرگرایی فرهنگی یک امر طبیعی است که یک واکنش طبیعی را می طلبد.

وی با اشاره به سه رویکرد جاری به کثرت گرایی فرهنگی افزود: برخی کثرت گرایی فرهنگی را انکار می کنند که این انکار واقعیت را تغییر نمی دهد.گروهی دیگر آن را قبول دارند ولی در مواجهه با آن منفعل هستند و گروهی نیز آن را قبول دارند و تعاملی فعال در این زمینه دارند.

هادوی تهرانی با اشاره به ظرفیت های اسلام برای گفتمان بین فرهنگی، گفت: امروزه بیش از یک میلیارد مسلمان در جهان زندگی می کنند که جمعیت بیشتراز 50 کشور را شامل می شوند و درکشورهای اروپایی وآمریکایی تعداد مسلمانان به سرعت رو به رشد است .

کنفرانس بین المللی"جنبش جهانی میانه روی" صبح امروز با سخنرانی نخست وزیر مالزی وبا حضور اساتید ، اندیشمندان ، محققین ، سفیر جمهوری اسلامی ایران و رایزن فرهنگی کشورمان گشایش یافت.

350 نماینده از 70 کشور به همت دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی با هدف ترغیب برای تساهل ، تسامح و صلح در این کنفرانس حضور دارند و 50 سخنران در رشته های تخصصی مختلف در این نشست 3 روزه سخنرانی خواهند داشت .