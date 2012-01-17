برخورد با باندهای قاچاق مواد مخدر لرستان 40 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کاظم علیزاده ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان با اشاره به اینکه اولویت اول نیروی انتظامی مبارزه با مواد مخدر است اظهار داشت: تحقیقات صورت گرفته و دستگیری باندهای مواد مخدر نشان می دهد که لرستان محل گذر باندهای مواد مخدر است.

وی با بیان اینکه لرستان ترانزیت هوایی و ریلی کمرنگی دارد یادآور شد: ترانزیت فعال جاده ای لرستان موجب شده که یک راه امن برای انتقال مواد مخدر از طریق جاده های استان به استانهای دیگر ایجاد شود.

فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان با اشاره به اینکه لرستان دارای فضای امنیتی بالایی است و تنها محل گذر باندهای مواد مخدر است، تصریح کرد: حفظ این فضای آرام با استفاده از ابزارهای مختلف ضروری است.

سردار علیزاده ادامه داد: میزان برخورد با باندهای قاچاق مواد مخدر در لرستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 40 درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به عدم وجود یک اردوگاه درمانی برای معتادان در استان اظهار داشت: دو محل برای احداث این اردوگاه پیش بینی شده و ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور نیز آن را تائید کرده است.

فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان با تاکید بر اینکه هم اکنون احداث این اردوگاه فقط به اعتبار نیاز دارد، ادامه داد: در صورت تامین اعتبار لازم و احداث این اردوگاه مشکلات موجود در این زمینه حل می شود.