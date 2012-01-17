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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۳۴

مقدم زاده:

نرم افزار کوچه خوشبختی در مشهد تولید می شود

نرم افزار کوچه خوشبختی در مشهد تولید می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر فرهنگسرای خانواده مشهد از تولید نرم افزار "کوچه خوشبختی" با کارکردهای مختلف در حوزه خانواده در این فرهنگسرا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مقدم زاده اظهارکرد: در این نرم افزار پنج موضوع مرتبط با حوزه مسایل خانوادگی زوجین در قالب های متفاوت به مخاطبان ارایه می شود.

وی افزود: ارتباط موثر، همدلی، مثبت اندیشی، کنترل خشم و حل تعارضات، پنج موضوع اساسی مطرح شده در این نرم افزار است.

مقدم زاده ابراز کرد: برای هر موضوع یک سخنرانی، مشاوره فردی و فیلم کوتاه در نظر گرفته شده و هریک از موضوعات با همکاری یکی از اساتید متخصص در این بخش ساخته و پرداخته شده است.

مدیر فرهنگسرای خانواده همچنین از برگزاری جلسه توانمند سازی همیاران طرح "کوچه خوشبختی" خبر داد و گفت: این جلسه با محوریت حل تعارضات ویژه 30 نفر از همیاران کوچه خوشبختی برگزار می شود.

وی افزود: این جلسه 28دی ماه به منظور به روز رسانی اطلاعات همیاران در سالن اجتماعات فرهنگسرای خانواده برگزارخواهد شد.

مقدم زاده ابراز کرد:علاوه براین همیاران حاضر در جلسه طی برنامه ای گزارش عملکرد کانون های خانواده را که در فرهنگ سراهای سطح شهرایجاد شده است را ارائه خواهند داد.

وی بیان کرد: همچنین همیاران کوچه خوشبختی با برگزاری کمیته های تخصصی تبادل افکار خواهند داشت. 

کد مطلب 1511820

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