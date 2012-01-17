نظریه های علمی در حوزه زنان قابلیت اجرایی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، پوران ولویون نخستین قاضی زن کشور در هم اندیشی اندیشه های راهبردی زن و خانواده که روز سه شنبه در مرکز پژوهش های وزارت امور خارجه برگزار شد، با بیان اینکه مسائل زنان همیشه با نگاهی ساده و سیاسی بررسی شده گفت: اگر می خواهیم زنان نقشی محوری در خانواده داشته باشند، باید امنیت قضایی زن در خانواده فراهم شود.

وی ادامه داد: اگرچه متولیان فرهنگی جهت رفع خلاهای قانونی در حوزه زن و خانواده تلاش می کنند، اما کمیسیون فرهنگی دولت نیز باید در این زمینه تلاش های خود را افزایش دهد.

وی با بیان اینکه حضور طولانی زن در خارج از خانه سبب آسیب های بسیاری می شود، گفت: باید اشتغال زنان در اجتماع هدفمند شود و بیمه زنان خانواده نیز اجرایی شود تا کمتر شاهد آسیب های ناشی از نبود زن در خانواده باشیم.

وی خواستار آسیب شناسی دورکاری و اجرای آن برای زنان شد و گفت: برای تبیین این مفاهیم در جامعه نیاز به فرهنگ سازی داریم که نهادهای فرهنگی باید در این زمینه بیش از گذشته تلاش کنند.



مشاور زنان وزارت دادگستری با اشاره به اینکه بسیاری از خانواده ها گمان می کنند مهریه بالا تضمین ثبات خانواده است، گفت: مهریه بالا کمکی به تحکیم بنیان خانواده نمی کند و تأثیری در کاهش آمارهای طلاق ندارد.