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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۴۷

رضوی تاکید کرد:

تقویت توانمندی نظام اداری از اولویتهای راه و ترابری البرز است

تقویت توانمندی نظام اداری از اولویتهای راه و ترابری البرز است

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری استان البرز گفت: تقویت توانمندی نظام اداری از اولویتهای راه و ترابری البرز است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر رضوی در اولین جلسه شورای تحول اداری در اداره کل راه و ترابری استان البرز، هدف تحول اداری را تقویت توانمندی نظام اداری برای ایفای کارآمد امور ذکر کرد.

مدیرکل راه و ترابری البرز در ادامه این امر را در راستای تحقق اهداف، بسیار ضروری دانست و بر اهمیت این امر تاکید کرد.

این مسئول، نوین سازی و ایجاد تحول در نظام اداری متناسب با پیشرفتهای تکنولوژی را در راستای تحقق خواسته های جامعه عنوان و بر ضرورت این امر تاکید کرد.

پیشنهادات در خصوص فضای مجازی و جذب راهدار افتخاری مطرح شد

سپس محمد مکوندی، معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان البرز در خصوص ایجاد فضای مجازی و جذب راهدار افتخاری، پیشنهادات خود را مطرح کرد.

در ادامه جلسه نیز مسئول انفورماتیک، امور اداری، واحد آموزش در حیطه کاری خود موضوعاتی را عنوان کرد و مسائل و امور مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پایان اولین جلسه شورای تحول اداری در اداره کل راه و ترابری البرز، مدیرکل، راهکارهای مناسبی برای تقویت توانمندیها و قابلیتهای نظام اداری ارائه کرد.

اولین جلسه شورای تحول اداری در اداره کل راه و ترابری استان البرز در راستای اهداف این اداره کل در خصوص تحول اداری برگزار شده است.

جلسه شورای تحول اداری راه و ترابری استان البرز به ریاست علی اصغر رضوی مدیرکل راه و ترابری استان البرز برگزار شده است و مسئولان و اعضای ذیربط نیز در این جلسه حضور داشتند.

کد مطلب 1511829

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