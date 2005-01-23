رفتارهاي شخصيتي ورزشكاران در اجتماع

به گزارش خبرگزاري " مهر" در اين جلسه ابتدا بهرام افشارزاده مديرعامل موسسه ورزش كيش حجت الاسلام رستگاري را به عنوان مدرس اين كلاس معرفي كرد و درادامه افزود: هرماه اين كلاس براي كليه مربيان دائر خواهد شد.

حجت الاسلام رستگاري نيز در سخناني به اهميت اين موضوع اشاره و ابراز اميدواري كرد كه در جلسات آينده بحث هاي بيشتري در اين مورد صورت بگيرد. قابل ذكراست اين جلسه با استقبال بانوان و آقايان مربي در رشته هاي مختلف ورزشي موسسه ورزش و تفريحات سالم همراه بود.