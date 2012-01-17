حوزویان به عرصه تولیدات هنری وارد می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد واعظی در دیدار اعضای شورای همایش تبلیغ و هنر با آیت الله جوادی آملی اظهارداشت: با توجه به ظرفیت های خوب حوزوی در عرصه هنر‏ دفتر تبلیغات اسلامی با تاسیس مرکز فرهنگی و هنری، حوزویان را وارد عرصه تولیدات هنری می‌کند.



وی افزود: ترتیبی اتخاذ شده تا با ارائه آموزش های لازم و ایجاد مهارت های مورد نیاز حوزویان هنرمند، در عرصه تولیدات هنری گام مثبتی برداریم تا حوزه های علمیه نیز بتوانند از هنر به عنوان ابزاری برای تبلیغ دین بهره مند شوند.



رئیس دفتر تبلیغات اسلامی در ادامه با اشاره به برگزاری همایش "هنر و تبلیغ" در بهمن ماه سال جاری، گفت: این دفتر سال ها به ارائه آموزش های هنری اشتغال داشته و عده زیادی از طلاب را در رشته های هنری آموزش داده است و این همایش در راستای هم فکری میان حوزویان هنرمند در عرصه تبلیغ برگزار می‌شود.



هماهنگی فعالیت های دفتر تبلیغات در عرصه هنر با ساحت طلبگی



وی در پایان یادآور شد: فعالیت های دفتر تبلیغات در عرصه هنر کاملا با ساحت طلبگی هماهنگی دارد و آنچه آموزش داده شده و می شود شایسته طلاب است، به عنوان مثال هنرهایی مانند ادبیات، داستان نویسی و فیلم نامه نویسی از جمله آنها است.