10هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در مشهد منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالامیر بخشی‌زاده گفت: اوراق مشارکت شهرداری ‌شامل بافت فرسوده آبکوه، خیابان عامل، بافت فرسوده اطراف حرم و خط دو قطار شهری است.

وی درباره فرآیند تصویب اوراق مشارکت تصریح کرد: ابتدا طرح‌ها از نظر قابلیت توجیه اقتصادی بررسی می‌شود و درصورت تایید به کمیته اوراق مشارکت برای تصویب ارائه می‌شود.

بخشی‌زاده افزود: پس از تصویب کمیته اوراق مشارکت این طرح ها توسط شهردار به شورای اسلامی شهر ارائه می شود و در نهایت بعد از تصویب، شهرداری اقدام به اخذ مجوز از وزارت کشور و بانک مرکزی برای انتشار اوراق مشارکت می کند.

وی با بیان اینکه به اوراق مشارکت سود ثابتی به طور علی الحساب تعلق می گیرد که در مقاطعی از سال پرداخت می شود، تصریح کرد: سود قطعی اوراق هم، از محل سود طرح مورد مشارکت و به تناسب قیمت اسمی و مدت زمان سرمایه گذاری در اوراق، تعیین و به دارندگان آن پرداخت می شود.

بخشی‌زاده ادامه داد: شهرداری مشهد نخستین شهرداری در کشور است که سود قطعی ارائه می دهد.

وی اظهار داشت: به زودی دارندگان اوراق مشارکت مرحله اول می توانند با مراجعه به بانک علاوه برسود علی الحساب، سود قطعی محاسبه شده برای اوراق مشارکت مذکور را دریافت کنند.

بخشی زاده تاکید کرد: اوراق مشارکت به منظور افزایش مشارکت عمومی در فعالیت‌های اقتصادی، تامین منابع مالی مورد نیاز بخش خصوصی و دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، جمع آوری نقدینگی از جامعه و اجرای سیاست‌های پولی و برنامه های توسعه اقتصادی منتشر و در اختیار بانک‌های عامل قرار می گیرد.