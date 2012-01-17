سامانه کنترل از راه دور خطوط انتقال آب در زاهدان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پرندوار ظهر سه شنبه اظهار داشت: با اتصال خطوط انتقال آب به این سامانه تمامی اطلاعات ایستگاه های پمپاژ از زابل تا زاهدان به صورت همزمان و آنلاین به مرکز کنترل شرکت آبفای استان انتقال می یابد.

وی گفت: این سامانه قابلیت مدیریت و عیب یابی در تجهیزات و دستگاه های ایستگاه های پمپاژ را داراست و از مرکز استان قابل پیگیری و رفع نقص است.

وی افزود: در گذشته اطلاعات ایستگاه های پمپاژ آب به صورت رادیویی مخابره می شد که این نقیصه در سامانه جدید به دلیل ارتباط ماهواره ای رفع شده است.

رئیس گروه انرژی و سیستم های کنترلی شرکت آبفای استان بیان داشت: در حال حاضر چاه های زاهدان و ایرانشهر با استفاده از این تکنولوژی کنترل شده و نیازی به استفاده از نیروی انسانی و فیزیکی برای روشن و یا خاموش کردن موتور پمپ ها در ایستگاه های پمپاژ نیست.

وی گفت: تا سال آینده تمامی شبکه توزیع آب شهرهای زاهدان، بزمان، چابهار و سراوان به سامانه هوشمند کنترل از راه دور تجهیز خواهند شد.