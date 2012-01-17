دولت از تحقیقات برای تبدیل کشور به مرجعیت علمی حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد امروز در هفدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی با تقدیر از محققان، پژوهشگران و برگزار کنندگان این جشنواره گفت: سرعت حرکت علمی در کشور بسیار مناسب است ولی با این وجود ظرفیت علمی، استعدادها و توانمندی های موجود در کشور بیش از اینهاست که باید به آن پرداخته شود.

وی سلامت را یکی از ارکان اصلی سعادت انسان و جامعه دانست و خاطرنشان کرد: مسئولان حوزه بهداشت و درمان کشور به گونه ای برنامه ریزی کنند که دامنه توجه به این حوزه ها به خصوص حوزه تغذیه توسعه پیدا کند چرا که پایه بسیاری از بیماری ها تغذیه نامناسب است. اگر قرار است در زمینه تحقیقات و پژوهش تمرکزی وجود داشته باشد باید وزنه تحقیقات به سمت تحقیق بر روی بهداشت و تغذیه مردم باشد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه جامعه پزشکی و وزارت بهداشت باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که در حوزه درمان تمامی دستاوردهای روز بشر را در اختیار داشته باشیم، گفت: علاوه بر آن باید به شیوه های درمانی خودمان که توسط دانشمندان داخلی و روشهای ابتکاری ابداع شده مورد توجه بوده و تلاش کنیم در حوزه درمان به نقطه ای برسیم که همگام بلکه جلوتر از سطح دنیا باشیم.

وی با بیان اینکه می توانیم به مرجع جهانی در حوزه درمان تبدیل شویم، به اقدامات مناسب، در بخش دارو و تولید داروهای جدید در داخل کشور اشاره کرد و گفت: امروز با توجه به اینکه نوع بیماری ها در دنیا پیچیده تر می شود، به داروهای نوترکیب و موثرتر به خصوص در درمان بیماری های صعب العلاج نیاز داریم که باید در این مسیر با سرعت بیشتر حرکت کنیم.

رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه 25 تا 40 درصد هزینه ها برای واردات 5 درصد دارو و تجهیزات در کشور هزینه می‌شود، گفت: علاوه بر اینکه باید ارتباط و مراوداتی در حوزه تجهیزات و دارو میان کشورها وجود داشته باشد اما در برخی بخش ها که تحت فشار بوده و یا رفتارهای غیرانسانی باعث عدم دسترسی ما به برخی داروها و تجهیزات می شود باید خودمان دست به کار شده و تلاش کنیم آنها را در داخل تولید کنیم.

احمدی نژاد با بیان اینکه ابداع و تولید تجهیزات پیشرفته ای که توسط جوانان صورت گرفته با نمونه های خارجی آن برابری می‌کند، اظهار داشت: تحقق تمامی این اهداف در سایه پژوهش و تحقیق است چرا که هر میزان کار تحقیقاتی و پژوهش جدی گرفته شود و علمی تر و مرتبط با نیازهای داخلی سازمان‌دهی شود، به دستاوردهای بهتری خواهیم رسید.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت با همه توان خود از پژوهش و تحقیقات در کشور حمایت می کند، گفت: البته دولت برنامه های گسترده تری در زمینه تحقیقات و پژوهش در کشور داشت اما به خاطر آنکه مسیر برنامه ریزی کشور در یک نهاد و قوه متمرکز نیست و نظرات مختلفی در این رابطه اعمال می شود نتوانستیم به تمام اهداف برسیم و ای کاش می توانستیم تمامی بودجه های تحقیقاتی را به وزارتخانه مربوط بدهیم تا به صورت هدفمند از طرح ها و ابداعات پشتیبانی شود.

احمدی نژاد افزود: دولت در راستای حمایت از طرح های تحقیقاتی و پژوهشی بودجه وزارت بهداشت را که 10 درصد بودجه های تحقیقاتی به آن تعلق می گیرد را به گونه ای افزایش می دهد تا 20 درصد بودجه‌های تحقیقاتی کشور به این وزارتخانه اختصاص یابد.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید به گونه ای عمل کنیم که در دنیا سرآمد باشیم، گفت: مطمئن هستم در یک برنامه پنج ساله می توانیم به قطب درمان و داروی منطقه خاورمیانه تبدیل شویم و این دور از دسترس نیست.

احمدی نژاد خاطر نشان کرد: زمانی که بسیاری از کشورهای غربی هیچ چیزی برای ارائه نداشتند بسیاری از دستاوردهای علمی در ایران توسط دانشمندان به اثبات رسیده بود، اما متاسفانه در دوره ای انسان های حقیری که به زور به ملت ایران تحمیل شده بودند، غفلت کردند و ملت ایران را تحقیر و علم و فناوری را در این کشور سرکوب کردند و باعث شدند که کشور ما در بسیاری از زمینه ها از سایر کشورها عقب بیفتد.

وی گفت: وزارت بهداشت باید بخش خاصی را به طب سنتی ایرانی - اسلامی اختصاص دهد و دانشمندان و اساتید ما در دانشگاه ها همزمان با نوآوری هایی که در علم پزشکی دنیا به وجود می آید باید به داشته های خودمان نیز اهمیت دهند و با حفظ ویژگی های مثبت مکتب پزشکی - جهانی برای طب سنتی خودمان نیز نظام مجزایی در نظر بگیرند.

رئیس جمهور با بیان اینکه طبابت در کشور ما موضوع مقدسی بوده تا جایی که به طبیب حکیم هم می گفتند، اظهار داشت: اگر طبابت تبدیل به تجارت شود جامعه هیچ گاه به سعادت نخواهد رسید چرا که به واسطه این تجارت حلقه هایی برای کسب منافع بیشتر شکل می گیرد که هرگز به نفع مردم نبوده و متعلق به ایران و اسلام هم نیست و باید نسبت به آن در آموزش ها، محیط های کاری و نظام پزشکی کشور مراقبت بسیاری صورت گیرد.

احمدی نژاد افزود: قدرت طلبان و مستکبران بیماری تولید می کنند تا بتوانند دارو و تجهیزات خود را بفروشند اما در تاریخ ما قهرمانان و اسطوره ها کسانی هستند که بیشتر به جامعه خدمت کرده و خود را فدای کشور و ملت کردند و پاک و خدمتگزار بودند.

وی با تأکید بر حمایت از نخبگان و محققین جوان کشور خاطر نشان کرد: نباید هیچ مانعی برای ورود و همکاری نخبگان و برگزیدگان جوان در جشنواره رازی و سایر جشنواره ها با دانشگاه ها وجود داشته باشد.