کشف 383 کیلوگرم مواد مخدر در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حسن زاده ظهر سه شنبه در نشست اعضای شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان سنندج افزود: طی 9 ماه گذشته در کل کشور 330 تن انواع مواد مخدر کشف شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 درصد رشد را نشان می دهد.

وی به تعداد دستگیر شدگان در راستای این میزان کشفیات مواد مخدر اشاره کرد و اظهار داشت: با متلاشی شدن هزار و 600 باند قاچاق و توزیع مواد مخدر 201 هزار نفر دستگیر شده اند که از این تعداد نیز سه هزار نفر مربوط به پرونده های مواد مخدر در استان کردستان است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان ادامه داد: با دستگیری این افراد بیش از 162 هزار پرونده برای بررسی و صدور حکم به دستگاه قضایی کشور ارسال شده که این حجم نشان می دهد که باید با جدیت بیشتری با مواد مخدر و ترویج آن در جامعه مقابله کرد.

حسن زاده در ادامه گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام مقتدر و توانمند در جهان شناخته شده که پس از پیروزی انقلاب در زمینه های مختلف با توانایی های خود دستاوردهای بزرگی را به دست آورده است.

وی افزود: زیبنده نظام اسلامی ایران نیست که در جامعه قریب به دو میلیون نفر معتاد تفننی و رسمی داشته باشد و مسئولان باید بکوشند تا هر چه زودتر این پدیده شوم را از دامان این انقلاب پاک کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در حال حاضر استان کردستان یکی از استانهای پاک و سفید در بحث مواد مخدر است اما این دلیل کم کاری و بی توجهی مسئولان امر را توجیه نمی کند.

حسن زاده ادامه داد: بحث ریشه کنی مواد مخدر نیازمند ریشه یابی و کار کارشناسانه است و تنها با برگزاری جلسات و دور هم جمع شدن نمی توان این معضل بزرگ اجتماعی را حل کرد.

وی با تاکید بر انجام سیاستهای کاری نظام جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: مسئولان و مدیران ادارات مربوط باید با هوشیاری و فعالیتهای مستمر خود زمینه کاهش مواد مخدر و کاهش آمار معتادان در جامعه را فراهم کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به نقش آموزش و پرورش این استان در پیشگیری از مصرف مواد مخدر در بین جوانان و نوجوانان اشاره کرد و گفت: آموزش و پرورش می تواند با دارا بودن بیش از 300 هزار نفر جمعیت دانش آموزی و فرهنگی بیش از هر نهاد دیگری در کاهش آمار و ارقام مربوط به مواد مخدر نقش داشته باشد.

حسن زاده افزود: اولین اولویت در کاهش مصرف مواد مخدر و معتادان در جامعه پیشگیری از به سوی این معضل رفتن است که نیازمند تلاش و همت بلند مسئولان امر است.

وی در ادامه اظهار داشت: مسئولان نیز باید سعی کنند با محبت بیشتری با معتادان بهبود یافته برخورد کنند تا سالم و پاک به دامان جامعه بازگردند.