گروه های رقیب در بخش آواز جمعی مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، از میان 16گروه متقاضی شرکت در جشنواره موسیقی فجرتعداد10 گروه به بخش رقابتی بیست و هفتمین جشنواره موسیقی فجر راه یافتند.



اسامی گروه های راه یافته به این بخش جشنواره موسیقی فجر به این شرح است:



آنسامبل اپرای تهران به سرپرستی هادی قضات از تهران،گروه آوازی دامور به سرپرستی فراز خسروی دانش از تهران، کرآوای ماهان به سرپرستی نیما فاتحی از تهران، کر فرهنگسرای سرو به سرپرستی مرتضی کنی از تهران،کر صمات به سرپرستی آزاده عظیمی از شیراز،گروه آوازی سونات به سرپرستی محسن بافنده از قائم شهر، کر پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران به سرپرستی مهدی کیانی به رهبری لوریس هوویان از تهران، کر ملل به سرپرستی دونا قوامی تهرانی از تهران، کر ثمین به سرپرستی بهنام نجفی و به رهبری تیکران سوکیاسیان و کر فرهنگسرای اندیشه (دیسونانس) به سرپرستی مهدی جاور از تهران.



اعضای هیئت انتخاب آثار این دوره نسرین ناصحی، تنگیز شاولو خاش ویلی و مسعود کاظم زاد بودند.

بیست و هفتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر 24 تا 30 بهمن به طور همزمان در تهران و 5 شهرستان برگزار می شود.

