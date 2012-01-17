10 دفتر پیشخوان دولت برای ورود اطلاعات ناوگان حمل و نقل روستایی فعال شد

سید عزیز جیفرودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در اجرای تفاهمنامه منعقده با معاونت منابع انسانی استانداری گیلان و همچنین آئین نامه اجرایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی نخستین خدمت مصوب قابل واگذاری با عنوان " انجام امور مربوط به صدور و تمدید و تجدید کارت شناسایی ناوگان روستایی " به 10 دفاتر پیشخوان دولت در استان واگذار شد.

وی اظهارداشت: در اجرای مصوبات دولت به منظور کاهش تصدیهای دولتی و کاهش تقاضای سفر مردم و همچنین الزام دستگاههای اجرایی مبنی بر واگذاری و برون سپاری خدمات تصدی گری خود فقط از طریق دفاتر پیشخوان خدمات دولت، این اداره کل نیز همسو با سایر دستگاههای اجرایی کار واگذاری خدمات خود به این دفاتر را آغاز کرده است.



مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان ادامه داد: رانندگان وسایل حمل و نقل مسافری روستایی که در طرح ساماندهی حمل و نقل روستایی قبلا شناسایی و تشکیل پرونده داده و در حال ساماندهی هستند با هماهنگی نمایندگی های این اداره کل در شهرستانها می توانند به دفاتر پیشخوان منتخب شهرستان خود مراجعه و با در دست داشتن مدارک لازم برای ثبت نام اقدام کنند.