تحمیل تکالیف مردانه برای زنان از چالشهای اساسی خانواده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمودی عضو پژوهشگاه علوم انسانی در نخستین هم اندیشی راهبردی زنان و خانواده که روز سه شنبه برگزار شد، با اشاره به اینکه نا امنی برای زنان ابعاد گسترده ای پیدا کرده است، گفت: برای تأمین امنیت زنان باید قوانین دقیق و جامعی تهیه کرد، زیرا برخی نگاه های بستری تهدیدی برای امنیت زنان در جامعه است. در حال حاضر امنیت اساسی ترین دغدغه زنان جهان است و این احساس برای زنان مسلمان بیش از دیگران است.

وی با بیان اینکه برخی از افراد تلقی اشتباهی از آیه 34 سوره نساء دارند گفت: یک مرد نمی تواند علیه همسرش خشونت به خرج دهد و برتری مرد به زنان باوری نادرست است.

محمودی افزود: در حال حاضر زنان به دنبال حضور اقتصادی بیشتر در جامعه هستند و از این طریق می خواهند مقام اجتماعی بالاتری کسب کنند و به همین دلیل از وظایف اصلی خود باز مانده اند در حالیکه اسلام به حاکمیت اخلاق تأکید دارد نه حقوق و ما باید زوجین را به مودت و اخلاق محوری دعوت کنیم.