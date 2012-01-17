مشارکت مردم در انتخابات پایبندی به اندیشه های امام است

حجت الاسلام علی نعمت اللهی در گفنگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: انتخابات همیشه در کشور ایران سرنوشت ساز و تاثیرگذار بوده و در حرکت انقلاب نقش مهمی ایفا کرده است.

وی افزود: انتخابات در واقع مهر تائید نظام اسلامی و اندیشه های امام راحل و مقام معظم رهبری است و هر بار که مردم در صحنه حاضر می شوند اعتماد خود به نظام را به طور زسمی اعلام می کنند.

این مسئول بیان کرد: تمامی انتخابات در کشور ایران از جمله ریاست جمهوری، مجلس و شوراها جایگاه و اهمیت خود را دارد و خوشبختانه در همه دوره های گذشته با مشارکت آگاهانه مردم این رقابتهای سیاسی و اجتماعی بخوبی سپری شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: مجلس در اندیشه های امام راحل در راس امور بوده و جایگاهی است که سرنوشت مملکت را رقم می زند از این رو باید در این زمینه با هوشیاری عمل کرده و درست انتخاب کنیم.

نمایندگان مصالح نظام را در نظر بگیرند

حجت الاسلام نعمت اللهی یادآورشد: کسانی که می خواهند به مجلس راه پیدا کنند باید مصالح نظام را در نظر بگیرند و به منویات موکلین خود احترام بگذارند و حقوق آنها را رعایت کنند زیرا مجلس از آن جهت که با قانون گذاری سرنوشت کشور را رقم می زند همواره مورد توجه ویژه امام قرار داشته است.

وی انتخابات این دوره را حساس و مهم دانست و افزود: از آنجا که در شرایط ویژه ای هستیم و دشمن رجزخوانی خود را ادامه می دهد باید شرایط را درک کنیم و بدانیم حضور مردم تعیین کننده است.

این مسئول بیان کرد: هر چند دشمنان تاکنون با رجز خوانی و ترفندهای خود به اهدافشان نرسیده اند و خودشان نیز فهمیده اند که توان مقابله با این نظام را ندارند اما چون هنوز از گذشته درس نگرفته اند مردم باید با حضور در صحنه درس دیگری به آنها بدهند و ناامیدشان کنند.

بیانات رهبری وحدت آفرین است

نعمت اللهی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در 19 دی ماه بیان کرد: رهنمودهای رهبری حساسیت انتخابات را بالا برده و از جریانات داخلی انتظار می رود هوشمندانه عمل کنند و وحدت را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهند.

این مسئول فرهنگی یادآورشد: گروهها و احزاب نباید با مسائل پیش پا افتاده و تفرقه افکنانه به انسجام داخلی ضربه بزنند بلکه ضروری است حول محور بیانات رهبری در مسیر وحدت و همدلی حرکت کنند.

وی گفت: شاه بیت بیانات رهبری دغدغه مشارکت مردم است و مسئولان نظام هم باید همین دغدغه را سرلوحه کار خود قرار دهند و صرف نظر از آن که چه کسی از سوی مردم انتخاب شده و به مجلس راه خواهد یافت زمینه مشارکت گسترده مردم را فراهم کنند.

انتخاب اصلح با آموزه های دینی

نعمت اللهی تصریح کرد: آموزه های دینی بهترین راه انتخاب افراد اصلح است و با تعمق در اندیشه های امام و رهنمودهای مقام رهبری می توان ملاک های درست را استخراج و به آن عمل کرد.

وی ایجاد رقابت سالم بین داوطلبان را از دیگر توصیه های رهبری عنوان کرد و افزود: باید رقابتی سالم شکل بگیرد و داوطلبان بدور از تهمت و افترا به یکدیگر و پرهیز از وعده و وعید های غیرمنطقی و نادرست به پاکی انتخابات کمک کنند.

مسئولان اعتماد سازی کنند

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین بیان کرد: نباید با کارهای اشتباه و خلاف قانون و غیراخلاقی بهانه به دست دشمنان بدهیم و به اعتماد عمومی ضربه بزنیم بلکه همه مسئولان و داوطلبان باید با رعایت اخلاق اسلامی و بسترسازی قانونی زمینه برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و پاک را فراهم کنند.

وی از هیئتهای نظارت نیز خواست با دوری از سلائق شخصی به اعتماد عمومی و مشارکت گسترده مردم کمک کنند.

حجت الاسلام نعمت اللهی در پایان اظهار امیدواری کرد با تاسی از رهنمودهای شفاف و تاثیرگذار مقام معظم رهبری و تعیین افرادی شایسته و لایق، مجلسی ارزشی در دوره نهم شکل بگیرد تا خدمات مناسبی به مردم و نظام اسلامی ارائه شود.