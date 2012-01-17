دهه فجر باید زمینه ساز حضور گسترده مردم در انتخابات 12 اسفند باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم نصرالهی ظهر امروز در سومین جلسه ستاد دهه فجر استان مرکزی در اراک با بیان مطلب فوق افزود: باید از فرصت ایام مبارک دهه فجر برای تشویق مردم به حضور حداکثری در انتخابات استفاده کرد و دهه فجر زمینه ساز مشارکت حداکثری مردم در انتخابات باشد.

وی ادامه داد:‌ ارائه گزارش خدمات خدمتگزاران دولت به مردم بهترین شادی برای مردم در دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی است و دهه فجر فرصت مناسبی برای نمایش فعالیت های انجام شده دولت به مردم است تا بستر لازم نیز برای حضور گسترده مردم در انتخابات فراهم شود.

مردم بصیر هستند

نصراللهی گفت: مردم ایران مردم بصیری هستند و با حضور گسترده خود در تمام عرصه ها توطئه های دشمنان را خنثی کرده اند.

وی با اشاره به اینکه دهه فجر امسال مقارن با بیداری اسلامی در منطقه است گفت: موج بیداری اسلامی برگرفته از انقلاب اسلامی است و مردم کشورهای اسلامی با الگوگیری از انقلاب اسلامی ایران توانستند در برابر حکومت ها و دیکتاتورها ایستادگی کنند.

حضور مردم ایران پشتوانه جنبش بیداری اسلامی

وی افزود: مردم کشورهای اسلامی به برنامه های دهه مبارک فجر ایران با دقت و حساسیت بیشتری نگاه می کنند زیرا می بینند بعد از 33 سال هنوز مردم همراه انقلاب اسلامی هستند.

نصرالهی گفت: بیداری اسلامی به برکت انقلاب اسلامی نشات گرفته از عاشوراست و اکنون ما باید نشان دهیم همانطور که 33 سال پیش انقلاب دینی را به پیروزی رساندیم اکنون نیز حامی آن هستیم و پاسدار خون شهدا.

دشمنان و فتنه گران در صدد کمرنگ کردن حضور مردم

معاون سیاسی امنیتی استاندار گفت: دشمنان و فتنه گران در صدد هستند که انتخابات مجلس را کمرنگ جلوه دهند و مردم باید با حضور گسترده خود در انتخابات دشمنان را شکست دهند.

وی گفت: معرفی دستاورهای انقلاب اسلامی به مردم باعث ایجاد انگیزه و اعتماد آنها میشود و مردم با شور و اشتیاق بیشتری در انتخابات شرکت خواهند کرد.

نصراللهی ادامه داد:‌ ما می خواهیم جشن افتخار ملت را در دهه فجر بگیریم و ارزش های ناب اسلامی را به دنیا منتقل کنیم .