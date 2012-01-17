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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۲۰

میشل سلیمان:

شرایط خاورمیانه حساس است/ لزوم گفتگو برای دوری از پیچیده تر شدن اوضاع

شرایط خاورمیانه حساس است/ لزوم گفتگو برای دوری از پیچیده تر شدن اوضاع

رئیس جمهوری لبنان با حساس خواندن شرایط منطقه خاورمیانه خواستار توجه به اصل گفتگو برای پرهیز از پیچیدگی بیشتر اوضاع منطقه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "میشل سلیمان" گفت : بحران کشورهای عربی تلاش مضاعفی را برای حل بحران خاورمیانه بر اساس قطعنامه های بین المللی و طرحهای عربی می طلبد.

وی بیان کرد: لبنان با دقت تحولات منطقه خلیج فارس که امنیت و صلح را به مخاطره می اندازد دنبال می کند و خواهان توجه جدی به اصل گفتگو است.

رئیس جمهوری لبنان گفت: برقراری ثبات به گفتگو و تلاشهای دیپلماتیک نیاز دارد.لبنان علاوه بر حفظ ثبات خود سرمایه های زیادی را جذب کرده است.

سلیمان بیان کرد: لبنان بر حقوق خود در زمینه اکتشاف نفت و گاز اصرار دارد و خواهان کمک جامعه جهانی برای از بین بردن آثار بمبهای خوشه ای است.

وی ضمن درخواست از جامعه جهانی برای عمل به تعهدات خود در قبال فلسطینی ها تاکید کرد: لبنان بر حق بازگشت آوارگان فلسطینی اصرار دارد و مخالف اسکان آنها در خاک خود یا کشورهای دیگر است.

کد مطلب 1511860

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