شرایط خاورمیانه حساس است/ لزوم گفتگو برای دوری از پیچیده تر شدن اوضاع

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "میشل سلیمان" گفت : بحران کشورهای عربی تلاش مضاعفی را برای حل بحران خاورمیانه بر اساس قطعنامه های بین المللی و طرحهای عربی می طلبد.

وی بیان کرد: لبنان با دقت تحولات منطقه خلیج فارس که امنیت و صلح را به مخاطره می اندازد دنبال می کند و خواهان توجه جدی به اصل گفتگو است.

رئیس جمهوری لبنان گفت: برقراری ثبات به گفتگو و تلاشهای دیپلماتیک نیاز دارد.لبنان علاوه بر حفظ ثبات خود سرمایه های زیادی را جذب کرده است.

سلیمان بیان کرد: لبنان بر حقوق خود در زمینه اکتشاف نفت و گاز اصرار دارد و خواهان کمک جامعه جهانی برای از بین بردن آثار بمبهای خوشه ای است.

وی ضمن درخواست از جامعه جهانی برای عمل به تعهدات خود در قبال فلسطینی ها تاکید کرد: لبنان بر حق بازگشت آوارگان فلسطینی اصرار دارد و مخالف اسکان آنها در خاک خود یا کشورهای دیگر است.