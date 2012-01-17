قرآن دردهای جامعه را درمان می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادق بخشی بعد از ظهر روز سه شنبه در جمع قاریان ممتاز استان سمنان در مجمع امام حسن(ص) سرخه افزود: اگر با قرآن ارتباط محکم داشته باشیم و معارف و آموزه های قرآنی را به خوبی درک کنیم، همه چیز خواهیم داشت و اگر از این کتاب آسمانی و روایات فاصله بگیریم به ضلالت و گمراهی ابدی دچار خواهیم شد.



وی تصریح کرد: خواندن آیات الهی و تفکر در معانی و تفاسیر آن و نیز پند و عبرت گرفتن از وقایعی که بر سر پیشینیان آمده، بهترین راه ارتباط با قرآن است.



بخشی اظهار داشت: قرآن معجزه جاویدان اسلام و بهترین آموزگار هدایت بشریت است.



سرپرست کانون فرهنگی تبلیغی سرخه گفت: آیات روح بخش قرآن آن چنان با جان، روان و سرشت انسان‏ها مأنوس است که گویا هیچ سخنی دل نشین‏تر و جامع‏تر از شنیدن آیات وجود ندارد و این از معجزه بودن آن حکایت دارد.