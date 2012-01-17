اخبار کوتاه ورزشی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر،از سری مسابقات هفته سوم دور برگشت لیگ برتر والیبال بانوان کشور یک دیدار در کرمان برگزار ش و طی آن بانوان فارس توانستند با اقتدار تیم شهرداری کرمان را با نتیجه سه بر صفر شکست دهند.

تیم بانوان فارس جمعه هفته جاری نیز میزبان تیم زنجان در سالن شهید دستغیب شیراز خواهد بود.

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همچنین چهار نفر از مربیان فارس به نامهای طاهره بهرام زاده، مرضیه هلاکویی، زینب کلاهی و افسون زارعیان در کلاس مربیگری درجه یک که به میزبانی اصفهان برگزار شد شرکت کردند.

مسابقات قهرمانی پیشکسوتان بانوان کشور طی روزهای 9 لغایت 14 بهمن ماه به میزبانی مشهد مقدس برگزار خواهد شد و تیم بانوان فارس نیز در این رقابتها شرکت خواهند کرد.

فارس قطب پزشکی ورزشی جنوب کشور

رئیس هیئت پزشکی ورزشی فارس اظهار داشت: استان فارس به عنوان قطب پزشکی ورزشی جنوب کشور شناخته شده و این موفقیت مدیون تلاش تمام کسانی است که دراین عرصه حساس برای ورزش فارس قدم بر می دارند.

احمد رضا حسام اظهار داشت: برگزاری دوره های مرتبط با طب ورزشی، نظارت مستمر و کنترل ادواری موجب افزایش رویکرد مردم به سمت فعالیت های ورزشی می شود و با تحقق این امر استان فارس با داشتن جامعه ای سالم ،‌شاهد رشد و شکوفایی بیشتر جوانان در عرصه های ورزشی خواهد بود.

وی با تأکید بر ارزش اطلاع رسانی به منظور آگاهی دادن شفاف و دقیق به مردم افزود : سایت اطلاع رسانی هیئت با مدیریت جدید کار خود را آغاز کرده و امیدواریم بتوانیم در این امر مهم پاسخگوی مخاطبان باشیم.

حسام همچنین با استناد به بندهای یک و 9 ماده دو اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران گفت: حفظ تندرستی و سلامتی ، ایجاد زمینه سالم مشارکت اقشار مختلف جامعه در ورزش و ارتقای رفاه تأمین اجتماعی ورزشکاران و قهرمانان از ارکان و اهداف اصلی هیئت است.

وی افزود: بیمه ورزشی،عضوگیری و دریافت حق عضویت با عنایت به ابلاغیه وزارت ورزش و جوانان درخصوص لزوم عضویت ورزشکاران، مربیان، داوران و سایر دست اندرکاران ورزشی در کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی به منظور تحقق اهداف است.

اسکوربرد ورزشگاه حافظیه شیراز آماده بهره برداری است

اسکوربرد ورزشگاه حافظیه شیراز آماده بهره برداری است و روز پنجشنبه هفته جاری به صورت آزمایشی مورد استفاده خواهد گرفت.

در دیدار تیمهای استقلال تهران و فجر شهید سپاسی شیراز که از سری مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور جام خلیج فارس روز پنج شنبه 29 دی ماه در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار می شود این اسکوربرد آزمایش می شود.

افتتاح این اسکوربرد جزو برنامه های دهه فجر است که در این ایام مبارک طی مراسمی با حضور مسئولان به بهره برداری خواهد رسید.