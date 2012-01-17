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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۱۰

قلندری:

150 برنامه فرهنگی هنری دهه فجر در نیشابور اجرا می شود

150 برنامه فرهنگی هنری دهه فجر در نیشابور اجرا می شود

نیشابور - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته فرهنگی و هنری ستاد دهه فجر نیشابور از برگزاری 150 برنامه فرهنگی هنری همزمان با دهه فجر در سطح این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد قلندری اظهارکرد: با برنامه ریزی صورت گرفته این برنامه  های فرهنگی هنری توسط ادارات، نهادها و مجامع مختلف فرهنگی و هنری در سطح شهرستان به اجرا در خواهد آمد.

قلندری بیان کرد: در این مدت برنامه های فرهنگی هنری شامل همایش نهضت روشنگری وبررسی اندیشه های حضرت امام خمینی (ره )، همایش زن و انقلاب اسلامی، همایش پیشکسوتان انقلاب، برگزاری محافل انس با قرآن کریم، اعزام مبلغین و روحانیون به روستا ها ومساجد، جشنواره شعر فجر، جشنواره ادبیات داستانی، موسیقی مقامی، جنگ های شادی، شب شعر، تئاتر، نمایشگاه های هنری، کاروان فرهنگی هنری فجر در سطح شهر انجام خواهد شد.

مسئول کمیته روابط عمومی واطلاع رسانی ستاد دهه فجر نیشابور عنوان داشت: کمیته روابط عمومی واطلاع رسانی و کمیته فرهنگی هنری ستاد دهه فجر متشکل از ادارات و نهادهای فرهنگی و مراکز آموزشی و دانشگاهی است که سعی کرده است برای تمام اقشار جامعه متناسب با نیاز فرهنگی ایشان برنامه ریزی کند.

وی افزود: در تمام روزهای این ایام تالار ادیب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرهنگسرای وکیلی و فرهنگسرای سیمرغ و دیگر سالن های شهر برنامه خواهند داشت.

وی گفت: با توجه به تقارن هفته وحدت ومیلاد مسعود پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع)  با دهه مبارک فجر هیئات و مجامع مذهبی و امامزادگان و بقاع متبرکه سطح شهرستان  نیز برنامه های فرهنگی و مذهبی خواهند داشت. 

کد مطلب 1511868

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