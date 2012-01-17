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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۳۷

حجت الاسلام موسوی:

هنوز گزارشی از تخلفات انتخاباتی در آذربایجان غربی نداشته ایم

هنوز گزارشی از تخلفات انتخاباتی در آذربایجان غربی نداشته ایم

ارومیه - خبرگزاری مهر: دادستان عمومی و انقلاب ارومیه گفت: تاکنون پرونده ای در رابطه با تخلفات انتخاباتی در آذربایجان غربی به این دادسرا ارسال نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امامعلی بقایی ظهر سه شنبه در دومین نشست هماهنگی ستاد ویژه پیشگیری از جرایم انتخاباتی در آذربایجان غربی افزود: قانون از افرادی که به مقررات و قوانین احترام می گذارند حمایت می کند و امیدواریم با روشهای پیشگیرانه موضوع به برخورد قانونی و قضایی منتهی نشود.

وی با اشاره به مباحث مطرح شده از سوی برخی کاندیداها در ایام تبلیغات اظهارداشت: از سوی دستگاه قضایی با هرکس که بخواهد به مباحث قومیتی دامن بزند، سیاه نمایی بکند و یا به تخریب دیگران بپردازد برخورد شدیدی خواهد شد.

اجرای قانون باید به دور از مواضع جناحی و شخصی باشد

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی نیز در این نشست با تاکید بر برنامه ریزی دقیق در خصوص برگزاری انتخابات سالم و قانونمند گفت: اجرای قانون باید به دور از مواضع جناحی و شخصی باشد.

حجت الاسلام سید محمدعلی موسوی از برخورد شدید دستگاه قضایی با متخلفین انتخاباتی خبر داد و افزود: نیروی انتظامی نیز باید برخورد ضابطه مندی با برهم زنندگان نظم اجتماع در ایام تبلیغات داشته باشد و دستگاه قضایی نیز از این امر حمایت می کند.

وی ادامه داد: دستگاههایی نیز که به اطلاعات شخصی و محرمانه افراد دسترسی دارند باید مواظب باشند که مبادا این اطلاعات فاش شود چون حفظ آبروی افراد بسیار مهم است و باید از آن صیانت کرد.

رئیس شورای قضائی استان آذربایجان غربی با تاکید بر رعایت اصل بی طرفی در انتخابات از سوی مجریان و ناظران انتخابات نهم مجلس بیان داشت: همه باید سعی در ایجاد بستر مناسب برای رقابت کاندیداها داشته باشند تا انتخاباتی پرشور را شاهد باشیم.

موسوی با توصیه به رعایت کامل قانون افزود: باید همه مکلف به اجرای قانون باشیم و اگر مجریان و ناظران انتخابات قانون را دقیق اجرا کنند، کاندیدا هم مکلف و مجاب به اجرای قانون خواهند شد.

وی از ضابطین دستگاه قضائی نیز خواست در رابطه با تخلفات انتخاباتی، گزارشهای شفاف و مستندی ارسال کنند تا قاضی بتواند طبق قانون حکم صادر کند.

کد مطلب 1511872

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