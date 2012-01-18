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۲۸ دی ۱۳۹۰، ۹:۰۵

توسط مرکز رسانه های دیجیتال؛

مجوز انتشار یکهزار و 306 نرم افزار در سال 90 صادر شد

مجوز انتشار یکهزار و 306 نرم افزار در سال 90 صادر شد

مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار بیش از یکهزار و 306 نرم افزار در سال 90 را صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تعداد گواهینامه ثبت نرم افزارهای رایانه ای صادر شده از سوی مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال در سال جاری بیش از یکهزار و 18اثر بوده که از بین آثار تائید شده 380 اثر موفق به دریافت تائیدیه فنی از شورایعالی انفورماتیک شده اند و اصل گواهینامه ثبت را نیز دریافت کرده اند.

همچنین تعداد 638 اثر در لیست انتظار دریافت تائید گواهینامه فنی از شورایعالی انفورماتیک در مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال قرار دارند.
 
براین اساس مجوزهای تکثیر برای محتوای دیجیتالی مبتنی بر حاملهای رایانه ای و تولیدات خارج از کشور خواهد بود که در این راستا نیز در سال 90 بیش از دو هزار و 100 اثر بر اساس محتوای مذکور تولید شده است. 
کد مطلب 1511879

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