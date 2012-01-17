اداره ثبت اسناد و املاک در پنج شهرستان خراسان رضوی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی قبل از ظهر سه شنبه در بازدید سرزده ای از اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد اظهار داشت: ازدحام جمعیت و فراوانی مراجعه به این اداره به دلیل کافی نبودن تعداد نواحی در مشهد است که باید برای افزایش آن برنامه ریزی کرد.

صلاحی از ایجاد شش ناحیه جدید ثبتی در مشهد خبر داد و گفت: با توجه به جمعیت سه میلیونی مشهد باید حداقل هشت ناحیه ثبتی در این شهر دایر شود.

استاندار خراسان رضوی ضمن بازدید از بخش های مختلف این اداره، عنوان کرد: عموم مراجعه کنندگان از عملکرد این ناحیه ثبتی و پاسخگویی کارکنان آن به ارباب رجوع رضایت داشتند.

وی از مدیر ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد خواست تا با توسعه خدمات الکترونیکی در ارائه خدمت به مراجعه کنندگان و ارباب رجوع تلاش بیش از پیش داشته باشند.