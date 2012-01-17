به گزارش خبرنگار مهر، خورشید پیوسته در حال فعالیت است و اغلب آثار این فعالیتها به زمین می رسد. فعالیت لکه های خورشید، توفانهای خورشیدی و زبانه های خورشیدی از این فعالیتها هستند که بر روی زمین شاهد زیباترین صحنه های ناشی از فعالیت خورشید هستیم که به آن شفق قطبی می گویند.

توفانهای خورشیدی که هرازگاهی در سطح خورشید اتفاق می افتد در واقع ذرات باردار بسیار پر انرژی هستند که با سرعت هزار کیلومتر در ساعت خورشید را ترک می کنند و خود را به فضای میان سیارات می رسانند.



سال 2012 سال اوج فعالیت های خورشید است. این پدیده و پدیده نجومی گذر سیاره زهره از مقابل خورشید به عنوان مهمترین رخدادهای سال 2012 مورد توجه محققان نجومی جهانی قرار گرفته است.



اما برخی ها با استناد به این پدیده های نجومی ادعا دارند که سال 2012 سال پایان عمر زمین است. این ادعا بر آمده از تقویم مایاها و پیش بینی پایان دنیا در سال 2012 است. این در حالی است که دانشمندان با ارائه دلایل علمی و آمارها، بر غیرواقعی بودن این فجایع احتمالی تاکید کردند به گونه ای که دبیر انجمن نجوم اهواز تاکید می کند در صورتی که خورشید به اوج خود نرسد زمین یخ می بندد.



مهمترین رخداد نجومی 2012



خسرو جعفری زاده با اشاره به پدیده های مهم نجومی در سال 2012 افزود: در سال جاری میلادی شاهد دو پدیده زبیای نجومی خواهیم بود که یکی از آنها گذر سیاره زهره از مقابل خورشید و دیگری اوج فعالیت های خورشیدی است.



دبیر انجوم نجوم اهواز با بیان اینکه فعالیت های خورشیدی هر 11 سال به اوج می رسد، اظهار داشت: زمانی که خورشید به اوج فعالیت های خود می رسد، تعداد لکه های خورشید و توفانهای خورشیدی بیشتر می شود.



وی ادامه داد: درصورتی که دوره تناوب فعالیت های خورشیدی با اختلال مواجه شود و فعالیت های خورشیدی به اوج خود نرسد زمین یخ می بندد از این رو است که در برخی از سالها شاهد سرمای بیش از حد بر روی کره زمین هستیم.



جعفری زاده با تاکید بر اینکه در سال 2012 شاهد اوج فعالیت های خورشید هستیم، اضافه کرد: در حال حاضر این اتفاق در حال رخ دادن است و این فعالیت ها به حدی می رسد که می توان حتی با استفاده از شیشه های جوشکاری لکه های خورشیدی را مشاهده کرد.







وضعیت لکه های خورشیدی در سالهای 1388 تا 1392



این ستاره شناس با تاکید بر اینکه خورشید سال میلادی جدید از نظر تعداد زیاد لکه‌ها بسیار خوب شروع کرده است، یادآور شد: بر اساس پیش بینی ها این روند ادامه خواهد داشت به گونه ای که نمایش زیبایی از شفقهای قطبی را شاهد خواهیم بود.



جعفری زاده به بیان نحوه رصد لکه های خورشیدی پرداخت و خاطرنشان کرد: در صورتی که رصدگران از تلسکوپهای بازتابی استفاده می کنند لازم است تا فیلتر را در جلوی تلسکوپ قرار دهند. برخی از تلسکوپها دارای درپوشی هستند که در آن یک سوراخ کوچکی قرار دارد، بهتر است تا فیلتر را در پشت آن نصب کنند و درپوش را بر روی تلسکوپ قرار دهند.





دبیر انجمن نجوم اهواز ضمن هشدار به رصدگران برای مشاهده این پدیده نجومی ادامه داد: رصدگران باید مراقب باشند که به فیلترها در اثر خراش آسیبی وارد نشده باشد ضمن آنکه به هیچ وجه از تلسکوپی که بر روی درپوش آن فیلتر نصب نشده باشد برای رصد خورشید استفاده نکنند.



سال 2012 سال پایان زمین نسیت



جعفری زاده با تاکید بر اینکه در سال 2012 هیچ پدیده نجومی که باعث تهدید ساکنان زمین شود رخ نخواهد داد، گفت: اعلام شد که زمین در سال 2012 از بین می رود در حالی که در این سال دو واقعه زیبای نجومی را شاهد خواهیم بود.