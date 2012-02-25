مجلس مهمترین نهاد جهت فراهم‌ ساختن حضور بانوان در جامعه است

حجت الاسلام حسین صبوری شنبه در حاشیه برگزاری نشست تخصصی بانوان فرهیخته و فعال در عرصه فرهنگی شهرستان شاهرود، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشارکت و تعامل بیشتر بانوان فرهیخته در مسائل دینی را از مهمترین اهداف برگزاری این نشست عنوان کرد.

وی تصریح کرد: هر کدام از بانوان فرهیخته باید در حیطه مسئولیت خود به شناسایی آسیبهای اجتماعی تلاش کنند.

صبوری اظهار داشت: این افراد باید با ارائه راهکارها و پیشنهادات گامهای مفید جهت رفع آسیبها بپردازند.

رئیس اداره فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی سمنان با اشاره به نقش بسیار حساس و مهم بانوان در سطح جامعه گفت: اگر به این نقش توجه کافی نشود ساختارهای اجتماعی دچار تزلزلی برگشت ناپذیر خواهد شد و صدمات جبران ناپذیر به نسل آینده وارد می شود.

دبیر جمعیت بانوان فرهیخته استان سمنان نیز در این نشست فقر فرهنگی، رواج بی حجابی، افزایش اعتیاد در بین بانوان و تجمل گرایی را از جمله آسیبهای موجود در جامعه دانست.

فهیمه کریمیان افزود: روابط نامشروع بین زنان و دختران، فاصله فرهنگی زیاد بین فرزندان و والدین و فضاهای مجازی از دیگر آسیبها و معضلات موجود در جامعه است.

کریمیان ابراز امیدواری کرد با تشکیل جلسات و ارائه طرح مطلوب، کارآمد و احیای ارزشهای اسلامی در بهبود موقعیت فرهنگی کشور گام های موثری برداشته شود.

10 بانوی فرهیخته شهرستان شاهرود عضو جمعیت بانوان فرهیخته استان سمنان هستند.