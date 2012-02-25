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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۳۸

صبوری عنوان کرد:

مجلس مهمترین نهاد جهت فراهم‌ ساختن حضور بانوان در جامعه است

مجلس مهمترین نهاد جهت فراهم‌ ساختن حضور بانوان در جامعه است

رئیس اداره امور فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان، مجلس شورای اسلامی را مهمترین نهاد در جهت فراهم‌کردن حضور جدی بانوان در عرصه‌های سیاسی و مدیریتی کلان کشور عنوان کرد.

حجت الاسلام حسین صبوری شنبه در حاشیه برگزاری نشست تخصصی بانوان فرهیخته و فعال در عرصه فرهنگی شهرستان شاهرود، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشارکت و تعامل بیشتر بانوان فرهیخته در مسائل دینی را از مهمترین اهداف برگزاری این نشست عنوان کرد.

وی تصریح کرد: هر کدام از بانوان فرهیخته باید در حیطه مسئولیت خود به شناسایی آسیبهای اجتماعی تلاش کنند.

صبوری اظهار داشت: این افراد باید با ارائه راهکارها و پیشنهادات گامهای مفید جهت رفع آسیبها بپردازند.

رئیس اداره فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی سمنان با اشاره به نقش بسیار حساس و مهم بانوان در سطح جامعه گفت: اگر به این نقش توجه کافی نشود ساختارهای اجتماعی دچار تزلزلی برگشت ناپذیر خواهد شد و صدمات جبران ناپذیر به نسل آینده وارد می شود.

دبیر جمعیت بانوان فرهیخته استان سمنان نیز در این نشست فقر فرهنگی، رواج بی حجابی، افزایش اعتیاد در بین بانوان و  تجمل گرایی را از جمله آسیبهای موجود در جامعه دانست.

فهیمه کریمیان افزود: روابط نامشروع بین زنان و دختران، فاصله فرهنگی زیاد بین فرزندان و والدین و فضاهای مجازی از دیگر آسیبها و معضلات موجود در جامعه است.

کریمیان ابراز امیدواری کرد با تشکیل جلسات و ارائه طرح مطلوب، کارآمد و احیای ارزشهای اسلامی در بهبود موقعیت فرهنگی کشور گام های موثری برداشته شود.

10 بانوی فرهیخته شهرستان شاهرود عضو جمعیت بانوان فرهیخته استان سمنان هستند.

کد مطلب 1511896

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