10 تصویر؛ حرکت غیراخلاقی نظامیان آمریکایی در افغانستان!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز، تحولات کشورهای عربی و حرکت شنیع سربازان آمریکایی در اهانت به اجساد کشته شدگان افغان بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ نتیجه حرکت شنیع نظامیان آمریکایی در افغانستان

روزنامه الوطن عربستان امروز در کاریکاتوری به حرکت شنیع نظامیان آمریکایی در اهانت به اجساد کشته شدگان افغان اشاره دارد که با بی احترامی تمام روی اجساد ادرار کردند. طراح کاریکاتور نتیجه این حرکت شنیع را رسوایی یشتر برای کاخ سفید و مجسمه آزادی دانسته است.

چرخ دستی بوعزیزی و تداوم تحولات جهان عرب

روزنامه الحیات چاپ لندن امروز به یک ساله شدن انقلاب تونس اشاره دارد که طی آن "محمد بوعزیزی" جوان تونسی توانست جرقه سقوط رژیمهای دیکتاتوری را با خودسوزی که انجام داد، بزند.

مواضع دون کیشوت علیه سوریه

پایگاه خبری الانتقاد لبنان امروز در کاریکاتوری به مواضع اخیر "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد و "داود اوغلو" وزیر امور خارجه ترکیه علیه سوریه اشاره دارد. طراح کاریکاتور این مقامهای خارجی را به دون کیشوت تشبیه کرده که همواره در جنگ با باد مشغول بود.

وعده های دولتی...

روزنامه العرب الیوم اردن از وعده های برخی رژیمهای حاکم به مردم اشاره کرده که همیشه مطرح می شود.

طرح اتحادیه عرب برای سوریه

روزنامه الوطن عمان امروز در کاریکاتوری به طرح موردنظر برخی کشورهای عربی علیه سوریه اشاره دارد که در نظر دارند با بهره گیری از ابزارهای مختلف سرنگونی نظام بشار اسد را رقم بزنند.

دیکتاتور سنگین وزن

روزنامه السفیر لبنان به برخی دیکتاتورهای حاکم بر کشورهای حاشیه خلیج فارس اشاره کرده که با آخرین توان خود بر مسند قدرت تکیه زده اند و به درد و رنج مردم توجهی ندارند.

حادثه مرگبار بیروت

روزنامه النهار لبنان به ریزش ساختمانی در منطقه اشرفیه بیروت اشاره دارد که طی آن بیش از 60 نفر کشته و زخمی شدند.

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