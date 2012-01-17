قیمت هر متر مسکن مهر در کرمانشاه 310 هزار تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله‌ چاغروندی پیش از‌ ظهر سه شنبه در جلسه شورای مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه، گفت: باید هرچه سریعتر مشکلات موجود بر سر مسکن مهر کرمانشاه حل شود.

مدیرکل مسکن و شهر‌سازی استان کرمانشاه افزود: در حال حاضر ساخت پروژه های مسکن مهر در استان کرمانشاه از پیشرفت خوبی برخوردارند و باید تلاشمان بر روی این مهم باشد که مشکلات احتمالی این واحدها در سریعترین زمان ممکن حل شوند.

چاغروندی گفت: در حال حاضر 70 هزار واحد مسکن مهر در شهر کرمانشاه و دیگر شهرستانهای تابعه در حال ساخت داریم.

مدیرکل مسکن و شهر‌سازی استان کرمانشاه افزود: مقرر شده که 20 هزار واحد از این مسکن ها با حضور رئیس جمهوری به زودی در استان کرمانشاه افتتاح شود.

وی تاکید کرد: درصد پیشرفت فیزیکی پروژه های مسکن مهر کرمانشاه نسبت به دیگر استانها، رقم قابل قبولی دارد و ساخت این واحدها در استان، 65 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

چاغروندی با اشاره به قیمت تمام شده هر واحد مسکن مهر، گفت: قیمت هر متر مسکن مهر در استان کرمانشاه که توسط دولت ساخته می شود، 310 هزار تومان است.

وی افزود: البته برخی هزینه های دیگر همانند هزینه آماده سازی، پروانه ساخت نیز به این مقدار اضافه می شود.

مدیرکل مسکن و شهر‌سازی استان کرمانشاه گفت: امیدواریم که متقاضیان مسکن مهر در کرمانشاه هرچه زودتر صاحب خانه شوند تا بازار مسکن از التهاب موجود فروکش کند.