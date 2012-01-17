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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۱۶

چاغروندی:

قیمت هر متر مسکن مهر در کرمانشاه 310 هزار تومان است

قیمت هر متر مسکن مهر در کرمانشاه 310 هزار تومان است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیر‌کل مسکن و شهر‌سازی استان کرمانشاه گفت: قیمت هر متر مسکن مهر در استان کرمانشاه که توسط دولت ساخته می شود، 310 هزار تومان است.

 به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله‌ چاغروندی پیش از‌ ظهر سه شنبه در جلسه شورای مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه، گفت: باید هرچه سریعتر مشکلات موجود بر سر مسکن مهر کرمانشاه حل شود.

مدیرکل مسکن و شهر‌سازی استان کرمانشاه افزود: در حال حاضر ساخت پروژه های مسکن مهر در استان کرمانشاه از پیشرفت خوبی برخوردارند و باید تلاشمان بر روی این مهم باشد که مشکلات احتمالی این واحدها در سریعترین زمان ممکن حل شوند.

چاغروندی گفت: در حال حاضر 70 هزار واحد مسکن مهر در شهر کرمانشاه و دیگر شهرستانهای تابعه در حال ساخت داریم.

مدیرکل مسکن و شهر‌سازی استان کرمانشاه افزود: مقرر شده که 20 هزار واحد از این مسکن ها با حضور رئیس جمهوری به زودی در استان کرمانشاه افتتاح شود.

وی تاکید کرد: درصد پیشرفت فیزیکی پروژه های مسکن مهر کرمانشاه نسبت به دیگر استانها، رقم قابل قبولی دارد و ساخت این واحدها در استان، 65 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

چاغروندی با اشاره به قیمت تمام شده هر واحد مسکن مهر، گفت: قیمت هر متر مسکن مهر در استان کرمانشاه که توسط دولت ساخته می شود، 310 هزار تومان است.

وی افزود: البته برخی هزینه های دیگر همانند هزینه آماده سازی، پروانه ساخت نیز به این مقدار اضافه می شود.

مدیرکل مسکن و شهر‌سازی استان کرمانشاه گفت: امیدواریم که متقاضیان مسکن مهر در کرمانشاه هرچه زودتر صاحب خانه شوند تا بازار مسکن از التهاب موجود فروکش کند.

کد مطلب 1511909

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