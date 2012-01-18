۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۰۸

حجت الاسلام پورآقایی:

همراهی شهروندان مشهدی با کاروانهای پیاده نیازمند فرهنگ سازی است

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر موسسه آینده روشن قم گفت: همراهی و همسویی مجاوران و شهروندان مشهدی با کاروان های پیاده نیازمند نهادینه شدن این فرهنگ و همچنین حمایت نهادهای دولتی از این حرکت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مسعود پورآقایی با تاکید بر فرهنگسازی شهروندان در جهت همسو شدن با کاروان های پیاده به مشهدالرضا(ع) اظهار داشت: با استفاده از ابزار متنوع و گسترده فرهنگسازی چون صداوسیما، روزنامه ها و سایر رسانه ها از طریق مساجد و کانون های فرهنگی می توان فلسفه کاروان های پیاده را در بین شهروندان فرهنگسازی کرد.

وی با الگو قرار دادن کشوری چون عراق در این زمینه تصریح کرد: همه اقشار جامعه عراق چه متوسط چه ثروتمند یک روز پس از اربعین یک پنجم درآمد خود را برای پذیرایی از کاروان های پیاده که به کربلا و نجف می روند، پس انداز می کنند این نگاه می تواند در شهروندان مشهدی نیز ترویج شود.

حجت الاسلام پورآقایی ادامه داد: این حرکت نیازمند گفتگو در میان مردم، به میدان آمدن نهادهایی چون استانداری، شهرداری، حمایت های مساجد و تکایا است تا فرهنگسازی شود.

مدیر موسسه آینده روشن قم با تاکید بر نهادینه کردن همسو شدن با کاروان های پیاده اذعان کرد: باید از خیرین و مسئولین هیئات مذهبی دعوت به عمل بیاید و با مساعدت نهاد های دولتی در مسیر رسیدن به مشهدالرضا(ع) برای پذیرایی و استراحت این کاروان ها نیز ایستگاه هایی بر پا شود و قطعا با فرهنگسازی ،مردم داوطلبانه وارد میدان می شوند.

وی این جریان را مانند اعتکاف دانست که ابتدا در تهران و قم بر پاشد سپس فرا گیرشد.

