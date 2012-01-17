سیاسی شدن مباحث فرهنگی از جمله آسیبهای روز مسائل زنان است

به گزارش خبرنگار اجتماعی مهر، نشست های تخصصی در دو حوزه آسیب شناسی مطالعات خانواده و عدالت قضایی در دو کمیسیون جداگانه روز سه شنبه در نخستین همایش هم اندیشی اندیشه های راهبردی زنان و خانواده تشکیل و نظرات کارشناسی در این دو کمیسیون از سوی صاحب نظران این حوزه ارایه شد.



بر پایه این گزارش، زهرا عباسی مشاور امور بانوان در وزارت کشور در کمیسیون آسیبهای مطالعات خانواده با بیان اینکه یکی از آسیبهای مهم مطالعاتی زنان و خانواده نوع نگاه و نگرش غلط سنتی است اظهار داشت: مقام معظم رهبری نیز به این موضوع اشاره کرده است. این نگاه غلط منجر شده است تا تاریخ ایران و نیز جمهوری اسلامی دچار نوعی نگرش افراطی و تفریطی در همه عرصه های مربوط به زنان داشته باشد.



وی ادامه داد: این معیارها تحت تاثیر همین نگاه غلط است و مهمترین راهبرد در این زمینه تلاش و رعایت فرهنگ دینی در تمام عرصه های سیاست گذاری است.



عباسی موضوع تهاجم فرهنگی را دلیل دیگری بر عدم توجه به راهبردهای مورد نیاز در این عرصه خواند و افزود: اگر فعالیت ها براساس نیاز سنجی و مقایسه مقتضیات زمان و شاخص سازی صحیحی باشد می توان برنامه ریزیهای دقیقی را نیز براساس آن نیازمندیها مطرح کرد.



به گفته وی، نباید نظام سرمایه داری سرلوحه نظام اقتصادی کشور قرار گیرد چرا که در نوع نگرش نظام سرمایه داری بحث خانواده مطرح نیست و همین موضوع می تواند مشکلات اساسی در بنیان جامعه به وجود آورد.



در ادامه این جلسه اعظم السادات فراحی با بیان اینکه یکی از علتهای اینکه بحث نظریه پردازی شکل نگرفت این بود که موضوعات از گفتمان شروع می شود گفت: در رابطه با آسیب شناسی مطالعات زنان و خانواده باید در نظر گرفت که این موضوع ابعاد متفاوتی دارد و یک رشته چند منظوره است.



وی ادامه داد: یکی از شاخصه های این رشته روان شناسی و جامعه شناسی است که ما فاقد آن هستیم و اگر بخواهیم مسئله زنان را تبیین کنیم باید رشته های اسلامی و روان شناسی و جامعه شناسی شکل گیرد.



به گفته همسر رئیس جمهور، در بحث نظریه مسلما باید به راهکارهایی برسیم که در این مسیر نیاز به ارتباط پژوهشگران با مردم داریم.



فراحی با اشاره به اینکه یکی از روشهای مناسب برای نظریه پردازی نظریه شهید مطهری است اظهار داشت: یکی از آسیبهای روز مسائل زنان این است که بحث های فرهنگی بلافاصله سیاسی می شوند که برای مبارزه با آن باید بتوانیم در جلسات گفتمان فضاها را فرهنگی کنیم. در مطالعات تطبیقی نیز همین بحث مورد توجه قرار گرفته است به عنوان مثال شهید مطهری وقتی مسئله حجاب را مطرح می کنند ابتدا به مبانی عملی آن اشاره داشته اند.



وی افزود: ما دستاورد مهمی داریم که بنابه نظریه های غلط انجام شده و کار ما را در بحث استدلال آسان کرده است.



به گفته وی، یک معنای مهم برای استدلال این است که بتوانیم نظریه ها را به گونه ای صحیح استدلال کنیم.



در ادامه جلسه خانم نجفی از روش امام جعفر صادق در حوزه مسائل مربوط به زنان و خانواده نام برد و گفت: جای تاسف است که نگرش و دیدگاه خود را به این سمت سوق نمی دهیم زیرا ما باید عرفان نظری را مدنظر قرار دهیم تا این همه گنگی مباحث نداشته باشیم.



وی ادامه داد: مطالعه همه جانبه و نیازمند در زمینه های معرفتی انسانی نیاز است که از دیدگاه اسلام تفاوت و تشابه های زن و مرد به نظر هویت جنسیتی مشخص شود واین جلسه با سخنان خانم احمدی مبنی بر اینکه ما باید در جامعه برای حدود 80 درصد از افزاد تاثیر گذار باشیم ادامه یافت.



وی افزود: ما باید تبیین راهبردها را برای نزدیک شدن به عمل رصد کنیم به عنوان مثال در دهه فجر یک روز به عنوان رسالت و منزلت زن نام برده شده است بنابراین باید در این خصوص کار تئوری و عملی به عنوان یک برش حرکتی انجام شود و جامعه به دنبال آن یک عمل ببیند.



آقای دکتر فرهانی نیز در ادامه جلسه گفت: نباید کسی از فرمایشات رهبری به سوتفاهم برسد. زیرا سوءاستفاده از این موضوع تنها به حمایت از زنان شاغل و مورد تفحص قرار دادن زنان خانه دار محدود می شود این در حالی است که فرمایشات مقام معظم رهبری بیش از این نکات بوده است و نگاه عمیق تری را به این مسائل داشته است.



همچنین خانم دکتر سعیدی نیز گفت: بحث زن و خانواده جدا از سازمانهای دولتی و غیر دولتی نیست و ما باید این بحث را با سیاست گذاری برنامه ریزی و اجرائیات مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.