مسئولان قضائی گلستان برای پیشگیری از جرم هم اندیشی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان بعد از ظهر سه شنبه در جمع مسئولان قضایی استان افزود: در این کارگاه علمی کاربردی، روسای دادگستری و دادسراهای غرب استان و روسای ادارات انتظامی، امنیتی و اجتماعی در قالب کارگاه 2 روزه درباره اولویتهای جرم و آسیبهای اجتماعی که هر شهرستان را تهدید می کند، بحث و تبادل نظر می کنند.

وی با بیان اینکه پیشگیری از جرم کار فراسازمانی است افزود: در ابتکار تازه دستگاه قضایی، روسای ادارات و سازمانهای مرتبط در حوزه پیشگیری با حضور در این کارگاه، به صورت گروهی برای تعیین و اجرای اولویتهای پیشگیری بر اساس پتانسیلها و توانمندیهای منطقه اقدام می کنند.

فاضلیان در ادامه به اولین کارگاه علمی کاربردی که در شرق استان برگزار شده بود، اشاره کرد و گفت: اجرای این کارگاه در استان اولین تجربه در نوع خود بود که نتایج نسبتا خوبی داشت.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان ابراز امیدواری کرد: برگزاری این کارگاهها در استان زمینه ساز گامهای محکم و اجرایی در بخش پیشگیری از جرم باشد.

دومین کارگاه علمی کاربردی پیشگیری از وقوع جرم استان روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 28 و 29 دی ماه جاری با حضور روسای دادگستریها و دادسراها و مسئولان دستگاههای انتظامی و اجرایی غرب استان در کردکوی برگزار می شود.

نخستین کارگاه علمی کاربردی پیشگیری از وقوع جرم استان نیز 19 و 20 آذر با حضور مسئولان شرق استان در گنبد کاووس برگزار شده بود.