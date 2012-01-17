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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۰۸

فاضلیان:

مسئولان قضائی گلستان برای پیشگیری از جرم هم اندیشی می کنند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری گلستان گفت: روسای دستگاههای مختلف استان در یک کارگاه علمی کاربردی برای پیشگیری از وقوع جرم هم اندیشی می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان بعد از ظهر سه شنبه در جمع مسئولان قضایی استان افزود: در این کارگاه علمی کاربردی، روسای دادگستری و دادسراهای غرب استان و روسای ادارات انتظامی، امنیتی و اجتماعی در قالب کارگاه 2 روزه درباره اولویتهای جرم و آسیبهای اجتماعی که هر شهرستان را تهدید می کند، بحث و تبادل نظر می کنند.

وی با بیان اینکه پیشگیری از جرم کار فراسازمانی است افزود: در ابتکار تازه دستگاه قضایی، روسای ادارات و سازمانهای مرتبط در حوزه  پیشگیری با حضور در این کارگاه، به صورت گروهی برای تعیین و اجرای اولویتهای پیشگیری بر اساس پتانسیلها و توانمندیهای منطقه اقدام می کنند.

فاضلیان در ادامه به اولین کارگاه علمی کاربردی که در شرق استان برگزار شده بود، اشاره کرد و گفت: اجرای این کارگاه در استان اولین تجربه در نوع خود بود که نتایج نسبتا خوبی داشت.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان ابراز امیدواری کرد: برگزاری این کارگاهها در استان زمینه ساز گامهای محکم و اجرایی در بخش پیشگیری از جرم باشد.

دومین کارگاه علمی کاربردی پیشگیری از وقوع جرم استان روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 28 و 29 دی ماه جاری با حضور روسای دادگستریها و دادسراها و مسئولان دستگاههای انتظامی و اجرایی غرب استان در کردکوی برگزار می شود.

نخستین کارگاه علمی کاربردی پیشگیری از وقوع جرم استان نیز 19 و 20 آذر با حضور مسئولان شرق استان در گنبد کاووس برگزار شده بود.

کد مطلب 1511920

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