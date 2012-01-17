به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه الیوم السابع نوشت در تحولی که نشان دهنده لبریز شدن کاسه صبر اروپایی ها از دولت بنیامین نتانیاهو است، "نیک کلک" معاون نخست وزیر انگلیس اعلام کرد اسرائیل ضرر زیادی به روند صلح(سازش) وارد کرده است.



اظهارات این مقام بلندپایه انگلیسی را روزنامه دیلی تلگراف منتشر کرده است. این روزنامه نوشت "نیک کلک" با حمله به سیاستهای شهرک سازی اسرائیل در کرانه باختری، سیاست انگلیس در خاورمیانه را به سمت فلسطینی ها نزدیک کرده است.



معاون دیوید کامرون گفت : ادامه سیاستهای دولت نتانیاهو در ساخت و ساز در زمینهای فلسطینی که در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده است، یکی از اقدامات خرابکارانه عمدی به شمار می رود که پایه های روند صلح(سازش) در خاورمیانه را ویران می کند.



الیوم السابع نوشت : در لحن تند و بی سابقه یک مقام بلندپایه سیاسی در یک دولت اروپایی، کلک، اسرائیل را به مانع تراشی در برابر تلاشهای دستیابی به سازش و غیر ممکن کردن آن متهم کرده است.



کلک در دیدار با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در لندن گفته است ادامه وجود شهرکهای غیر قانونی خطری براری امکان اجرای راه حل دو دولت به شمار می رود و این اقدامات در راستای حفظ امنیت اسرائیل با شهروندانش نیست.



رفتار دوگانه غرب و شهرک سازی



حسن هانی زاده کارشناس مسائل بین الملل در خصوص اظهارات معاون نخست وزیر انگلیس درباره ادامه سیاستهای رژیم صهیونیستی در شهرک سازی در مناطق فلسطینی به مهر گفت : انتقاد ظاهری و شکلی برخی مقامات اروپایی ازعملیات شهرک سازی رژیم صهیونیستی نشان می دهد که غربی ها در رابطه با مسئله فلسطین رفتار دو گانه ای دارند.



با اینکه طبق قطعنامه 242 شورای امنیت سازمان ملل متحد، رژیم صهیونیستی مجاز به احداث شهرکهای صهیونیست نشین در اطراف بیت المقدس شرقی نیست،اما این قطعنامه همچنان نادیده گرفته می شود.



اتحادیه اروپا و آمریکا بدون اتخاذ راهکارهای عملی برای منع اسرائیل از شهرک سازی تنها به صدور برخی بیانیه های کمرنگ و بی اثر اکتفا می کنند.



تا کنون رژیم صهیونیستی دهها شهرک در اطراف بیت المقدس و دیگر اراضی اشغالی 1967 احداث کرده، اما این عملیات با سکوت جامعه جهانی و مدعیان غربی روبرو شده است.



قطعا احداث این شهرکها با هماهنگی و موافقت آمریکا و دیگر کشورهای غربی صورت گرفته زیرا درغیر این صورت سازمان ملل متحد واتحادیه اروپا اقدامات تنبهی جدی تری در مورد رژیم صهیونیستی اعمال می کرد.



اکنون کابینه بنیامین نتانیاهو تصویب کرده که دهها شهرک دیگر در اطراف بیت المقدس با هزینه یک میلیارد دلار احداث کند که عملیاتی شدن این طرح قطعا به بروز تنشهای بیشتری در فلسطین اشغالی منجر خواهد شد.



به گفته این کارشناس، اگر اتحادیه اروپا حقیقتا ازادامه شهرک سازی در اراضی اشغالی 1967 نگران است، باید گامهای عملی تری برای تنبیه تل آویو بردارد و به ابراز نگرانی بی محتوا بسنده نکند.



به هر حال با وجود انتقادهای ظاهری برخی مقامات اروپایی و آمریکایی از دولت نتانیاهو که وی را مانعی در برابر روند سازش می دانند، اما این انتقادها هیچ تاثیری در کاهش اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی نگذاشته است، چرا که غربی ها بارها رژیم اشغالگر قدس را شریک راهبردی خود دانسته و در تمام محافل بین المللی از این رژیم اشغالگر حمایت کرده و تا کنون نگذاشته اند قطعنامه تاثیرگذار و الزام آوری علیه اشغالگران قدس به تصویب برسد.