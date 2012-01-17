به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فرزین مقدم با اشاره به اهمیت مشاغل خانگی در ایجاد زمینه برای توسعه پایدار در بخش کشاورزی استان گفت: صدور مجوز توسط ستاد مشاغل خانگی مبنی بر عدم نیاز به گواهی بهداشتی برای 30 رشته از 55 رشته تعریفی برای مشاغل خانگی، نظارت بهداشتی، توسط کارشناسان سازمان اعمال و همچنین صدور مجوز از سرعت بالایی برخوردار شده است.
وی با اشاره به اینکه دو هزار و31 طرح مصوب در کمیته مشاغل خانگی با ارزش جذب 62 میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار به بانکهای عامل ارسال گردیده است، افزود: با پیگیری مدیریت کارشناسان این مدیریت و مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها، سعی بر این است در اسرع وقت با جذب اعتبار مصوب، توسعه مشاغل خانگی از سرعت بیشتری برخوردار و ضریب امنیت اقتصادی خانواده های روستایی افزایش یابد .
فرزین مقدم از پیشگامی این سازمان در احیاء توسعه و تثبیت مشاغل خانگی به خصوص در مناطق روستایی استان خبر داد و گفت: این مدیریت آماده جذب متقاضیان جدید و در صورت تخصیص اعتبار مورد نیاز، معرفی به تسهیلات مشاغل خانگی قرض الحسنه، با کارمزد 4 درصد حداکثر تا سقف 50 میلیون ریال برای هر متقاضی را داشته و مجموعه سازمانی خود را ملزم می داند در راستای خدمت رسانی هر چه بیشتر و بهتر به بهره برداران با ایجاد زمینه لازم در توسعه بحش کشاورزی، گامهای محکمی را در تحقق توسعه پایدار بر دارد.
تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر امور سرمایه گذاری جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ، از صدور مجوز دو هزار و 827 شغل خانگی طی 10 ماهه اول سال جاری در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فرزین مقدم با اشاره به اهمیت مشاغل خانگی در ایجاد زمینه برای توسعه پایدار در بخش کشاورزی استان گفت: صدور مجوز توسط ستاد مشاغل خانگی مبنی بر عدم نیاز به گواهی بهداشتی برای 30 رشته از 55 رشته تعریفی برای مشاغل خانگی، نظارت بهداشتی، توسط کارشناسان سازمان اعمال و همچنین صدور مجوز از سرعت بالایی برخوردار شده است.
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