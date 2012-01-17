به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فرزین مقدم با اشاره به اهمیت مشاغل خانگی در ایجاد زمینه برای توسعه پایدار در بخش کشاورزی استان گفت: صدور مجوز توسط ستاد مشاغل خانگی مبنی بر عدم نیاز به گواهی بهداشتی برای 30 رشته از 55 رشته تعریفی برای مشاغل خانگی، نظارت بهداشتی، توسط کارشناسان سازمان اعمال و همچنین صدور مجوز از سرعت بالایی برخوردار شده است.



وی با اشاره به اینکه دو هزار و31 طرح مصوب در کمیته مشاغل خانگی با ارزش جذب 62 میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار به بانکهای عامل ارسال گردیده است، افزود: با پیگیری مدیریت کارشناسان این مدیریت و مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها، سعی بر این است در اسرع وقت با جذب اعتبار مصوب، توسعه مشاغل خانگی از سرعت بیشتری برخوردار و ضریب امنیت اقتصادی خانواده های روستایی افزایش یابد .



فرزین مقدم از پیشگامی این سازمان در احیاء توسعه و تثبیت مشاغل خانگی به خصوص در مناطق روستایی استان خبر داد و گفت: این مدیریت آماده جذب متقاضیان جدید و در صورت تخصیص اعتبار مورد نیاز، معرفی به تسهیلات مشاغل خانگی قرض الحسنه، با کارمزد 4 درصد حداکثر تا سقف 50 میلیون ریال برای هر متقاضی را داشته و مجموعه سازمانی خود را ملزم می داند در راستای خدمت رسانی هر چه بیشتر و بهتر به بهره برداران با ایجاد زمینه لازم در توسعه بحش کشاورزی، گامهای محکمی را در تحقق توسعه پایدار بر دارد.