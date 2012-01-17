منشور تربیتی نسل جوان باید نقشه راه شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی در چهل و چهارمین جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان با تاکید بر برگزاری به موقع و منظم این نشست گفت: برنامه ریزی برای جوانان یک امر ملی است و باید همه ارگانها، سازمانها و نهادهای دولتی دراین زمینه مشارکت داشته باشند .

عباسی افزود: باید همه مولفه ها بررسی و خلاءها شناسایی شوند تا در برنامه ریزی و تصمیم سازی ها ‌اثر گذاری چنین جلساتی بیش از پیش در سطح کلان مشهود شود.

وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر آینده نگری در برنامه ریزی ها افزود: مسائل، مشکلات و دل مشغولی های جوانان بسیار متعدد است و در هر دوره و هر عصری موارد خاصی جلوه گری می کند که می توان با پیش بینی مسائل و بهره گیری از ظرفیتهای موجود در کشور، شرایط را برای حذف دغدغه های مردم و جامعه فراهم کنیم که این ممکن نخواهد بود مگر با برگزاری منظم جلسات و ترغیب همه نهادها و ارگانهای دولتی برای برنامه ریزی در حوزه جوانان.

وی با تصریح براینکه کارهای زیادی باید در بخش جوان صورت بگیرد اظهارداشت : با وجود قدمهای مثبت در این زمینه اما باید به تلاشهامان اضافه کنیم؛ باید این امکانات و ظرفیتها شناسایی و در یک بخش مشخص تجمیع شود تا پس از برنامه نویسی و تصمیم سازی توسط این ستاد در اجرا اثر گذاری آن مشهود شود.

عباسی از ستاد ملی ساماندهی امور جوانان به عنوان ستاد تجمیع امکانات و همه توان ها نام برد و افزود : جوانان به خاطر تعداد و تاثیر گذاری شان بسیار اهمیت دارند و باید هیچ موردی مغفول واقع نشود.

وزیر ورزش و جوانان حضور نخبگان جوان دراین نشستها را امری ضروری دانست و پیشنهاد کرد با دعوت تعدادی از این افراد آنچه که ممکن است از چشم مسئولان واعضای ستاد دور مانده باشد به واسطه حضور آنها بیان شود.

همچنین دراین نشست که روز سه شنبه در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد علاوه بر بررسی پیشنهادات چهل وسومین جلسه ستادملی ساماندهی امور جوانان شیوه نامه اجرایی برنامه های بزرگداشت روز 18 بهمن سال 90 در سطح دستگاههای عضو ستاد ساماندهی امور جوانان مورد بررسی قرار گرفت.