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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۱۹

حجت الاسلام حسینی:

تقویت شعائر دینی تضمین کننده سلامت جامعه است

تقویت شعائر دینی تضمین کننده سلامت جامعه است

گرگان - خبرگزاری مهر: امام جمعه مینودشت با تاکید بر فضلیت زیارت امام حسین (ع) گفت: تقویت شعائر دینی و اعتقادی در بین مردم به ویژه نسل جوان، تضمین کننده سلامت و امنیت جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن حسینی بعد از ظهر سه شنبه در جمع کارکنان دادگستری گلستان با بیان اینکه در طول تاریخ حاکمان جور با تخریب مقبره امام حسین علیه السلام قصد کمرنگ کردن این واقعه در اذهان مردم را داشتند، افزود: اما برپایی مراسم عزاداری و قرائت زیارت عاشورا نه تنها این حادثه را در اذهان کم رنگ نکرد بلکه بیش از پیش حضور آن حضرت را در زوایای اجتماعی و فردی جوامع مسلمان مستحکم کرد.

رئیس کل دادگستری گلستان نیز گفت: دادگستری استان در بخش برنامه های فرهنگی در ردیف 10 استان برتر کشور معرفی شد.

احمد فاضلیان با ابراز خرسندی از روند اجرای برنامه های فرهنگی و قرآنی در دادگستری استان افزود: به منظور تقویت مبانی اخلاقی و اعتقادی بین کارکنان قضایی و اداری استان در سالهای اخیر، اجرای برنامه های فرهنگی و قرآنی به صورت مدون و سازماندهی شده اجرا می شود.
 
وی گفت: برگزاری دوره های تفسیر، قرائت و آموزش قرآن برای کارکنان دادگستری استان، برگزاری اعیاد و مراسم مذهبی  و ایجاد شناسنامه قرآنی برای کارکنان قضایی و اداری استان از مهمترین برنامه های اجرا شده یا در دست اقدام امور فرهنگی استان است.
کد مطلب 1511931

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