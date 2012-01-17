بودجه سال آینده زنجان 17 درصد رشد دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید ناصر موسوی ظهر سه شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر زنجان افزود: از کل بودجه پیشنهادی سال آینده، 62 درصد به امور عمرانی استان و برای 18 طرح عظیم اختصاص داده شده که نسبت به سال گذشته شاهد 10 درصد افزایش در این حوزه هستیم.

وی به اختصاص 38 درصد از کل بودجه سال 91 به امور جاری شهرداری اشاره کرد و افزود: از کل بودجه سال آتی، 9 میلیارد و 700 میلیون تومان به خدمات اداری و 28 میلیارد تومان به خدمات شهری تخصیص داده شده است.

موسوی، با بیان رویکردها و سیاستهای جدید شهرداری زنجان، ادامه داد: با توجه به وجود منابع مالی محدود در شهر و نیز لزوم اولویت‌بندی امور جاری، باید اقدام به افزایش درآمد‌های پایدار و نیز فعال کردن کدهای درآمدی راکد اعم از ناظران ساختمانی کرد.

شهردار زنجان در عین حال به اهمیت انضباط مالی تاکید کرد و گفت: با رعایت انضباط مالی در شهرداری و همچنین تعامل بین درآمد و هزینه‌ها، با کمترین انحراف اداری و مالی روبه‌رو خواهیم شد که در این راستا نباید از مدیریت منابع و صرفه‌جویی غافل شد.

موسوی با اشاره به ضرورت اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی افزود: برای عمران شهر زنجان، نیاز شدیدی به ورود بخش خصوصی احساس می‌شود که در بودجه سال 91 به این موضوع توجه شده و اقدامات شایانی در راستای برون‌سپاری و خصوصی‌سازی بخش‌های مختلف عمران‌شهری صورت خواهد گرفت.

وی همچنین از اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام شهر در سال 91 خبر داد و یادآور شد: در حال حاضر یکی از معضلات زنجان، پروژه‌های نیمه تمام و رها شده در سطح شهر است که با اهتمام ویژه در سال 91 این موضوع پیگیری خواهد شد.

موسوی با اشاره به تدوین بودجه سال آینده شهرداری زنجان افزود: تدوین لایحه بودجه هر سال، جزو وظایف شهرداری است که باید تا پایان دی‌ماه آن را به شورای شهر ارائه داد از این رو لایحه مذکور امروز برای تصویب نهایی به این شورا تحویل داده می‌شود.