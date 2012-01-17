محاکمه دیکتاتور مخلوع مصر به فردا موکول شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الاخباریه مصر، محاکمه "حسنی مبارک" رئیس جمهور مخلوع مصر و "حبیب العادلی" وزیرکشور سابق که مقرر بود امروز برگزار شود به فردا موکول شده است.

بر این اساس، شنیدن برخی دفاعیات وکلای متهمین از علل اصلی تعویق محاکمه مبارک بوده است.

مشارکت در کشتار انقلابیون مصری، سوء استفاده از قدرت، تلاش برای موروثی کردن رژیم دیکتاتوری در مصر، صدور گاز ارزان به رژیم صهیونیستی و هدر دادن اموال عمومی از جمله اتهامات حسنی مبارک به شمار می رود. در جریان انقلاب 25 ژانویه مصر 850 نفر کشته و بیش از 6 هزار نفر زخمی شدند.