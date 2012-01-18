سقراط معرفی شده توسط افلاطون با واقعیت فاصله دارد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "سقراط" اثر جورج رودبش از سوی انتشارات جان ویلی اند سانز منتشر شده است.

جورج رودبش استاد فلسفه دانشگاه آریزونای شمالی در آمریکا در مورد جایگاه سقراط در تاریخ فلسفه به خبرنگار مهر گفت: سقراط از فیلسوفان مهم و برجسته تاریخ فلسفه به شمار می‌رود. سقراط بر بسیاری از جریانهای فلسفی در تاریخ فلسفه تأثیرگذار بوده است. سقراط چون خود نوشته و اثری ندارد لذا به طور عمده بر اساس آثار افلاطون و گفتگوهای او، با این فیلسوف آشنا می‌شویم.

وی یادآور شد: باید توجه داشت میان سقراطی که افلاطون به ما معرفی می‌کند و سقراطی که در برخی از آثار یونانی مشاهده می‌کنیم تفاوت وجود دارد. همچنین سقراطی که افلاطون معرفی می‌کند با سقراط معرفی شده توسط ارسطو و گزنفون دارای شباهتهایی است.

این استاد فلسفه در ادامه تأکید کرد: آنچه برای علاقمندان فلسفه جالب توجه است این است که تا چه اندازه سقراطی که توسط افلاطون معرفی شده با سقراط واقعی و تاریخی یکسان است و شباهت دارد. باید توجه داشت که سقراطی که توسط افلاطون در برخی گفتگوها معرفی می‌شود با سقراط واقعی و تاریخی تفاوت دارد.

وی در پایان تأکید کرد: گاهی براساس دیدگاه ارسطو و سایر منابع یونانی با سقراطی مواجه هستیم که به سقراط تاریخی نزدیکتر است.