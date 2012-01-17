کودکان گرگانی 200 اصله نهال کاشتند

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از 15 مهد کودک شهرستان گرگان و تعداد 250 نفر از کودکان این مهدها، اعضای ستاد استانی هوای پاک بعد از ظهر سه شنبه نسبت به غرس 200 اصله نهال در حاشیه ورودی فرودگاه گرگان اقدام کردند.

در این مراسم، برای این کودکان لزوم وجود درخت و اینکه نقش درختان در جلوگیری از آلوده شدن هوا توضیحات لازم ارایه شد و در پایان این کودکان با به نمایش گذاشتن نقاشیهای مرتبط در خصوص هوای پاک این روز را جشن گرفتند.

بازدید و معاینه رایگان خودرو در دو مرکز معاینه فنی خودرو شهرستان گرگان از دیگر برنامه های هفته هوای پاک در گلستان است تا این خودروها در صورت وجود نقص نسبت به رفع عیب خودرو خود اقدام کنند.

همچنین همایش "قانون، صنایع آلاینده، راهکارهای رفع آلودگی"، در محل سالن آمفی تاتراداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان با حضور مدیر کل، دادستان شهرستان گرگان، مدیران دستگاههای اجرایی و مدیران 42 واحد از صنایع آلاینده استان برگزار شد.

در این همایش به ارایه راهکارهایی برای رفع معضل آلودگی پرداخته شد.

به گزارش مهر، 85 برنامه هفته هوای پاک در گلستان اجرا می شود.