322 دفتر "آی سی تی" روستایی در کرمانشاه وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث کلانتری پیش از ظهر سه شنبه در جلسه نظام‌های نوین مدیریت فناوری اطلاعات که در آمفی‌تئاتر استانداری کرمانشاه برگزار شد، گفت: برای به وجود آوردن تحولات جدید در عصر کنونی باید منابع و تجهیزات به روز و مورد نیاز، تامین شده باشد.

معاون توسعه و برنامه‌ریزی استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه مدیران خود طلایه دار ارائه خدمات در جامعه محسوب می شوند، افزود: در حال حاضر ایران از نظر تولید علم جایگاه مناسبی در کشور دارد و رتبه ایران از این نظر در جهان، رتبه 21 است که نشان دهنده رشد تولید علم در ایران است.

کلانتری تاکید کرد: تمام کشورهای جهان در سال گذشته یک درصد تولید علم داشته‌اند، این در حالی است که کشور ما 1.2 درصد تولید علم داشته است.

وی گفت: رشد تولید علم در ایران نسبت به سال گذشته بیش از 20 درصد رشد را نشان می دهد که در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، همانند کشور چین و کره این رقم تولید علم، عددی امیدوارکننده است.

کلانتری رشد کشور را دلیل مهم عصبانیت دشمنان و ترور نخبگان علمی ایران دانست و افزود: در حال حاضر مهمترین دغدغه کشور ما، تولید علم و رشد همه جانبه علمی جامعه ایرانی است و تنها با رشد و توسعه علمی است که می توان در دنیای کنونی حرفی برای گفتن داشت.

معاون توسعه و برنامه‌ریزی استاندار کرمانشاه گفت: مقام معظم رهبری بارها در خصوص استقرار دولت الکترونیک و تحول در نظام اداری ایران سفارش کرده اند و خوشبختانه در استان کرمانشاه زیرساختهای دولت الکترونیک فراهم شده است.

وی تاکید کرد: استان کرمانشاه دارای 204 دفتر پیشخوان و 322 دفتر "آی سی تی" روستایی است که همسو با دیگر بانکهای استان، مشغول ارائه خدمات به مشتریان و ارباب رجوع هستند.

کلانتری گفت: تمام تلاش دولت این است که خدمات الکترونیکی را به بخش خصوصی واگذار کند و در صورت علمی شدن این موضوع می توان گفت که بزرگترین خدمت به نظام انجام شده است.

معاون توسعه و برنامه‌ریزی استاندار کرمانشاه در پایان افزود: اتصال 634 نمایندگی به شبکه دولت‌، طراحی دیتا سنتر استانی‌، تدوین سند امنیت فناوری استان، ایجاد زیرساخت‌ها برای صدور کارت ملی هوشمند و کارت سلامت، طرح قبوض الکترونیکی و توسعه خدمات الکترونیک از جمله شاخص‌های سند تحول بنیادین استان است.