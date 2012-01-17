میانه روها کشور را از چالش نجات می دهند/ اعلام اسامی نامزدهای ائتلاف جهادگران

به گزارش خبرنگار مهر وهاب عزیزی دبیرکل ائتلاف جهادگران ایران اسلامی عصر امروز در نشستی خبری ضمن تشریح فعالیت های ائتلاف متبوعش در انتخابات مجلس نهم افزود: ائتلاف جهادگران ایران اسلامی درانتخابات دوره هفتم مجلس وارد عرصه انتخابات شد و بنا دارد در این دوره از انتخابات نیز با همین تابلو وارد عرصه انتخابات شود.

این فعال سیاسی با بیان اینکه گردهمایی ستادهای ائتلاف جهادگران ایران اسلامی ظرف 10 روز آینده برگزار می شود افزود: بنا داریم این همایش را در اسلامشهر برگزار کنیم همچنین در این همایش 5 هزار نفر از نیروهای ستادهای ائتلاف جهادگران دعوت شده اند.

عزیزی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از او پرسید با توجه به فعالیت جبهه متحد اصولگرایان و سایر فهرست های اصولگرایی آیا احتمال پیروزی ائتلاف جهادگران ایران اسلامی در انتخابات وجود دارد گفت: این ائتلاف در اسلامشهر ، شهرری و جنوب تهران توانسته است نقش تاثیرگذار خود را به خوبی ایفا کند به همین جهت با قاطعیت می توانم بگویم که ائتلاف جهادگران در آرایش انتخابات می تواند موثر واقع شود حتی در حوزه های انتخابیه اسلامشهر و شهرری.

دبیرکل ائتلاف جهادگران ایران اسلامی با اشاره به شعار تشکل سیاسی متبوعش در انتخابات پیش رو گفت: ائتلاف جهادگران ایران اسلامی شعار اصلی و اساسی را برای خود برگزیده است که ولایت پذیری ، اخلاق اسلامی و حرکت جهادی سه شعار این ائتلاف در انتخابات مجلس نهم است.

عزیزی همچنین با بیان اینکه این ائتلاف به تمامی اصولگرایان احترام می گذارد افزود: البته معتقدیم اصولگرایی باید به دور از افراط و تفریط باشد همچنین اصلاح طلبان میانه رو را برای کشور مفید می دانیم و معتقدیم که میانه روها می توانند کشور را از چالش نجات دهند.

وی با بیان اینکه این ائتلاف با برخی از نامزدهای شاخص برای حضور در لیست ائتلاف جهادگران رایزنی کرده است اظهار داشت: فعلا آقایان علیرضا محجوب، ابراهیم انصاریان، حجت الاسلام سید محمود علوی در لیست ائتلاف جهادگران در حوزه انتخابیه تهران قرار گرفته اند. همچنین الهام امین زاده نیز در این فهرست قرار دارند.

دبیرکل ائتلاف جهادگران ایران اسلامی افزود: مابقی نامزدها در زمان آتی مشخص خواهند شد.

وی در پایان در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا اصلاح طلبان بیشتری در فهرست ائتلاف جهادگران قرار می گیرند یا نه، گفت: تاکید ما بر حضور نامزدهای اصولگرا است اما اگر اصلاح طلب میانه رو را پیدا کردیم و حضور او را به صلاح دیدیم نام آن را در فهرست ائتلاف جهادگران قرار می دهیم.