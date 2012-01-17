برگزاری همایش سعدی و پوشکین در تهران و مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر محمدخانی معاون فرهنگی و بین‌الملل شهر کتاب، درباره برنامه‌های این همایش گفت: سعدی یکی از قله‌های شعر فارسی است که زبان سعدی پایه و بنیان زبان فارسی است و پوشکین از مهم‌ترین شاعران روسیه است که زبان او، پایه و اساس زبان ادبی روس را تشکیل می‌دهد و این دو شاعر از نمایندگان بسیار برجسته فرهنگ بشری هستند.

وی افزود: مرکز فرهنگی شهر کتاب در سال‌های گذشته، همایش‌های گوناگونی را در بزرگداشت بزرگان ادب فارسی و نیز در شناساندن نویسندگان و شاعران جهان برگزار کرده است که از جمله این برنامه‌ها، برگزاری همایش هومر و فردوسی در تهران و آتن بوده است که در حوزه‌ی ادبیات تطبیقی بسیار موثر است و قرار است که در سال‌های آتی همایش‌های تطبیقی برگزار شود.

دبیر همایش سعدی و پوشکین گفت: همایش سعدی و پوشکین به همت مرکز فرهنگی شهر کتاب و با همکاری مرکز سعدی‌شناسی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه و بنیاد روسکی میر در تهران و مسکو برگزار می‌شود.

وی محورهای همایش را دریچه‌های آشنایی پوشکین با شرق و ادبیات فارسی، مضامین مشترک اشعار و آثار پوشکین و سعدی، جایگاه پوشکین در ادبیات روسی، تحلیل و بررسی آثار ترجمه شده‌ی پوشکین به زبان فارسی، تحلیل و بررسی آثار ترجمه شده سعدی به زبان روسی، گسترش و نفوذ سعدی در میان شاعران و نویسندگان و مردم روسیه اعلام کرد.

محمدخانی با اشاره به آشنایی مردم ایران در 100 سال گذشته با آثار پوشکین گفت: در صد سال گذشته، نویسندگان و پژوهشگران و مترجمانی چون سعید نفیسی، علی‌اصغر حکمت، کریم کشاورز، پرویز ناتل‌خانلری، کاظم انصاری، فاطمه سیاح، ابراهیم یونسی، حسینعلی هروی، عبدالله کوثری، درباره پوشکین نوشته‌ یا آثار او را به فارسی ترجمه کرده‌اند و این همایش فرصت تازه‌ای برای بررسی آثار پوشکین و مقایسه آن با آثار سعدی و ادبیات فارسی است.

محمدخانی در پایان به برگزاری جشن هفتصدمین سال تالیف گلستان در مسکو در سال 1337 شمسی اشاره کرد و گفت که آثار سعدی نیز به زبان روسی ترجمه شده و شاعران و محققان بسیاری به آثار سعدی علاقه‌ دارند که از آن جمله باید از تلاش‌های ابوالقاسم لاهوتی در معرفی سعدی و پوشکین به مردم روسیه و ایران یاد کرد.