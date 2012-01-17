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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۳۷

پروین:

12.4 میلیارد ریال به تسهیلات مشاغل خانگی قصرشیرین اختصاص یافت

12.4 میلیارد ریال به تسهیلات مشاغل خانگی قصرشیرین اختصاص یافت

قصرشیرین ـ خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان قصرشیرین گفت: از آغاز سالجاری تا کنون بیش از 12.4 میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی به شهرستان قصرشیرین اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پروین  پیش از ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال این شهرستان، گفت: کارهای خوبی در حوزه اشتغال در شهرستان قصرشیرین در بخشهای کشاورزی، صنعتی، خدمانی و تولیدی تاکنون انجام شده است.

فرماندار شهرستان قصرشیرین تاکید کرد: از آغاز سالجاری تا کنون بیش از 12.4 میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی به شهرستان قصرشیرین اختصاص یافته است.

پروین افزود: از آغاز ثبت نام از طرح مشاغل خانگی در شهرستان قصرشیرین تاکنون 216 نفر از متقاضیان دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شده اند.

وی گفت: تاکنون بیش از 4.7 میلیارد ریال تسهیلات به 126 نفر از متقاضیان مشاغل خانگی در قصرشیرین توسط بانکهای عامل پرداخت شده است.

پروین با اشاره به نقش دستگاههای دولتی در کاهش نرخ بیکاری در شهرستان قصرشیرین، تاکید کرد: دستگاههای اجرایی این شهرستان مکلفند که برای کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار تلاش خود را بیشتر کنند و بانکها هم در پرداخت تسهیلات به متقاضیان همکاری لازم داشته باشند.

فرماندار قصرشیرین در پایان گفت: حوزه های کشاورزی، صنعت، خدمات، بازرگانی و ساختمان بیشترین سهم اشتغال در شهرستان قصرشیرین را بر عهده داشته اند.
 

کد مطلب 1511962

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