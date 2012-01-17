حلقه های صالحین برای پرورش استعداد جوانان ایجاد شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ایرج قاسم آبادی ظهر سه شنبه در نشست طرح صالحین این شهرستان گفت: برای تقویت بصیرت، معرفت بسیجیان و پرورش استعدادهای جوانان و تربیت نیروی کار در عرصه های مختلف، طرح ایجاد حلقه های صالحین به اجرا در می آید.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه جوانرود تاکید کرد: تاکنون بیش از سه هزار و 960 بسیجی این شهرستان در حلقه های شجره طیبه طرح صالحین ساماندهی شده اند.

در ادامه این جلسه، امام جمعه شهرستان جوانرود تاکید کرد: باید گفت که طرح صالحین به عنوان مروج فرهنگ دینی و علمی ایفای نقش می کند.

ماموستا غفوری گفت: کار تربیت، کار انبیا بوده و تعلیم دادن یکی از حساس ترین مشاغل در جامعه است.

امام جمعه جوانرود افزود: ایجاد توسعه و ترویج دین به صورت علمی لازمه راه اندازی و توسعه طرح صالحین در بین اقشار جامعه است.

