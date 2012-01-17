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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۴۰

سرهنگ قاسم آبادی:

حلقه های صالحین برای پرورش استعداد جوانان ایجاد شده است

حلقه های صالحین برای پرورش استعداد جوانان ایجاد شده است

جوانرود ـ خبرگزاری مهر: فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه جوانرود گفت: برای تقویت بصیرت، معرفت بسیجیان و پرورش استعدادهای جوانان و تربیت نیروی کار در عرصه های مختلف، طرح ایجاد حلقه های صالحین به اجرا در می آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ایرج قاسم آبادی ظهر سه شنبه در نشست طرح صالحین این شهرستان گفت: برای تقویت بصیرت، معرفت بسیجیان و پرورش استعدادهای جوانان و تربیت نیروی کار در عرصه های مختلف، طرح ایجاد حلقه های صالحین به اجرا در می آید.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه جوانرود تاکید کرد: تاکنون بیش از سه هزار و 960 بسیجی این شهرستان در حلقه های شجره طیبه طرح صالحین ساماندهی شده اند.

در ادامه این جلسه، امام جمعه شهرستان جوانرود تاکید کرد: باید گفت که طرح صالحین به عنوان مروج فرهنگ دینی و علمی ایفای نقش می کند.

ماموستا غفوری گفت: کار تربیت، کار انبیا بوده و تعلیم دادن یکی از حساس ترین مشاغل در جامعه است.

امام جمعه جوانرود افزود: ایجاد توسعه و ترویج دین به صورت علمی لازمه راه اندازی و توسعه طرح صالحین در بین اقشار جامعه است.
 

کد مطلب 1511974

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