آموزش و پرورش خمین موفق به کسب رتبه اول شوراها در استان مرکزی شد

ابوالقاسم زینعلی گفتگو با خبرنگار مهر در این باره افزود: این موفقیت مرهون همکاری اعضای شورای آموزش و پرورش با مدیریت، اجرایی شدن مصوبات تصویبی در شورای آموزش و پرورش شهرستان و برگزاری جلسات منطبق با قانون شوراها می باشد.

وی گفت: شوراهای آموزش و پرورش نقش موثری در مشارکت و توسعه فعالیت های آموزشی دارد و هدف اصلی شورای آموزش و پرورش استفاده از همه ظرفیتها در راستای ارتقای رشد آموزشی و پرورشی دانش آموزان است.

مدیر آموزش و پرورش خمین اضافه کرد: تصویب مصوبه شورای آموزش و پرورش یکی از زیباترین و مترقی ترین مصوبه هایی است که سیستم آموزش و پرورش متمرکز را به سیستم غیر متمرکز تبدیل ساخت.

وی افزود: تمام فعالیتهایی که باید در آموزش و پرورش اجرا شود به صورت ماهانه توسط اعضای کارگروه ها برنامه ریزی شده و برای اجرایی شدن به شورای آموزش و پرورش ارجاع داده خواهند شد.

