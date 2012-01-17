تعیین هیئت مدیره جدید ایدرو/ هدایت ماند؛ قاسمی رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، با پیشنهاد مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت و تصویب مجمع عمومی، اعضای جدید هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) معرفی شدند.

در این مراسم ضمن قدردانی از زحمات محسن حاتم، رستم قاسمی و حسن شیخ‌نیا به عنوان اعضای قبلی هیئت عامل ایدرو، محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور اجرایی، مهدی فتح‌اله رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و مهرداد صباغی معاون توسعه صنایع پیشرفته ایدرو در کنار مجید هدایت به عنوان رئیس هیئت عامل و سیدرضا فاطمی‌امین معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان اعضای هیئت‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران معرفی شدند.

هدایت رئیس هیئت عامل ایدرو گفت: این روز را آغاز برهه ای جدید در تاریخ سازمان گسترش نامید. وی خاطرنشان کرد: فعالیت های ایدرو بطور خاص دو قشر مهم جامعه را در بر می گیرد که اولی جوانان فرهیخته و دانشمندان و نخبگان دانشگاهی کشور هستند که ایده های آنها با ید تا مرحله تجاری سازی و ورود به بازارهای داخلی و خارجی مورد حمایت قرار گیرد، و قشر دوم، هموطنان ساکن در نقاط محروم کشور هستند که باید با سرمایه گذاری لازم، در این مناطق توسعه و اشتغال دائمی ایجاد کرد.

هدایت در سخنان خود، ابراز امیدواری کرد با تاییدات حق تعالی، رسالت خطیری که بر دوش اعضای هیات عامل و مدیران سازمان گسترش قرار گرفته به نحو احسن انجام پذیرد.

محمدصادق مفتح عضو جدید هیات عامل ایدرو در این مراسم، طی سخنانی، توسعه تولید صادرات محور را محور جدیدی در فعالیت های سازمان گسترش عنوان کرد.

مفتح افزود: توسعه تولید صادرات محور، یکی از مهمترین اهداف ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن بود و یک نهاد تخصصی و باتجربه همچون ایدرو می تواند این هدف را تبیین کرده و عملیاتی کند.

وی، خلق مزیت های نسبی جدید را دیگر محور فعالیت ایدرو دانست و اظهار داشت: در تئوری های قدیمی صادرات، تکیه بر مزیت های نسبی بود اما امروزه، خلق مزیت های نسبی جدید مورد توجه قرار می گیرد.

عضو هیئت عامل ایدرو تاکید کرد: در فضای رقابتی فعلی، شرایط ژئوپلتیک کشور و واقعیت های منطقه، و نیز با توجه به سند چشم انداز 20ساله، یک سازمانِ تخصصیِ وسیعِ با تجربه مانند ایدرو لازم است که بدانیم در چه زمینه هایی می توان مزیت نسبی خلق کرد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور اجرایی همچنین تدوین برنامه عملیاتی برای مشخص نمودن نحوه خصوصی سازی و کیفیت و چگونگی آن در زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت را از دیگر ماموریت های ایدرو ذکر کرد و افزود: سازمان گسترش می تواند با تدوین یک برنامه عملیاتی، سرپُلی برای انتقال صحیح از یک صنعت کاملا دولتی به صنعتی کاملا خصوصی باشد.

در ادامه مهدی فتح اله دیگر عضو هیئت عامل ایدرو، ضمن تمجید از عملکرد این سازمان در مدیریت چرخه تجاری سازی و توسعه فناوری های نوین بیان داشت: باعث افتخار کشور است که چنین توانمندی و همتی برای توسعه و آبادانی کشور در سازمان گسترش وجود دارد.

وی افزود: توفیق حضور در جمع مدیران ایدرو فراهم شده و امیدوارم بتوانم پتانسل موجود در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی را در خدمت اهداف این مجموعه بیاوریم.

صباغی، عضو جدید هیئت عامل ایدرو نیز در این مراسم، ایجاد ساختارهای مجازی و توسعه مالکیت معنوی را از برنامه های مهم سازمان گسترش عنوان کرد و گفت: در بحث ساختارهای مجازی پیشنهادهای خوبی را با توجه به قوانین بالادستی و محدودیتهای موجود به سازمان ارائه می کنیم و از تمام ظرفیت کشور در این راه استفاده خواهد شد.

وی در خصوص مساله مالکیت معنوی نیز اظهار داشت: در نیمه دوم سال 91 سرفصل جدیدی از درآمدهای سازمان به مالکیت های معنوی در حوزه صنایع با فناوری بالا (های- تک) اختصاص خواهد یافت.

براساس اساسنامه سازمان گسترش، هیئت عامل این سازمان مرکب از پنج عضو است که به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تصویب مجمع عمومی منصوب می‌شوند که در ترکیب جدید که به امضای اعضای مجمع رسیده، سید مجید هدایت به عنوان رئیس هیئت عامل و مفتح، فتح اله، صباغی و فاطمی امین به عنوان اعضای هیئت عامل انتخاب شدند.