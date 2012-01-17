نقدهای منصفانه تاثیر بسزایی در رفع ناهنجاریها دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز منتقمی اظهار داشت: رسانه ها در بیداری جامعه نقش آفریند و نقدهای منصفانه آنان تائید بسزایی در رفع ناهنجاریهای جامعه دارد.



وی ادامه داد: در کمتر استانی نشریات محلی را به صورت منسجم دیده ام، در بحث کیفیت، محتوا و مولفه های دیگر رقابت خوبی وجود دارد و حضور رسانه های محلی تاثیر گذار باعث بالارفتن بینش و سطح فرهنگ جامعه می شود و ورزش هم از این موضوع بی بهره نیست.



وی با اشاره با اطلاع رسانی سریع و پرشتاب رسانه های دیجیتال گفت: امروز با حضور پررنگ برخی خبرگزاریها و پایگاههای خبری در عرصه اطلاع رسانی، باعث شده تا دسترسیها به آخرین اخبار و اطلاعات آسان تر شود که این موضوع کار نشریات مکتوب را کمی سخت تر می کند زیرا آنان باید تلاش بیشتری برای گزارشات تحلیلی به عمل آورده تا مخاطبان خود را حفظ کنند.



بهروز منتقمی مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز در پایان با اشاره به موفقیت های به دست آمده در عرصه ورزش استان تصریح کرد: با هماهنگی و حمایتهای وزیر ورزش و جوانان و استاندار البرز اعتبارات ورزشی ما به بیشتر از 40 میلیارد تومان ارتقا پیدا کرده که امیدواریم تمامی اماکن ورزشی نیمه تمام را در سال 91 به اتمام رسانده و همه پروژه های مصوب ریاست جمهوری را به خوبی اجرا کنیم.

