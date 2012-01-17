به گزارش خبرگزاری مهر، نتیجه آزمون مذکور که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شده است، از روز دوشنبه 26 دی سال جاری، قابل دسترسی و رویت است.



شرکت‌کنندگان در این آزمون می‌توانند با مراجعه به سایت استانداری آذربایجان شرقی و یا نشانی الکترونیکی http://register.omorshahrdari.ir/ با درج "شماره پرونده و کد رهگیری" و یا "شماره پرونده، کد ملی و شماره شناسنامه" نتیجه آزمون خود را مشاهده کنند.



شایان ذکر است در آزمون استخدامی شهرداری‌های استان که روز 22 مهر سال جاری با رقابت بیش از 36 هزار داوطلب در 18 حوزه امتحانی در 4 شهر استان برگزار شد، 800 نفر به استخدام شهرداری‌های استان درخواهند آمد.



بر اساس اعلام سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نتایج این آزمون برای بررسی مدارک و طی مراحل قانونی از سوی سازمان سنجش اعلام شده و اعلام فهرست قبولین آزمون به منزله استخدام نیست.



فهرست پذیرفته شدگان آزمون پس از تحویل مدارک و بررسی توسط کمیته اجرایی استان مربوطه بر اساس ظرفیت تعیین شده برای سایر مراحل قانونی از جمله گزینش اعلام خواهد شد.



همچنین در رشته شغلی آتش نشان با توجه به اعلام سه برابر ظرفیت پذیرفته شدگان کلیه داوطلبان اعلامی برای انجام آزمون عملی معرفی خواهند شد.



این آزمون برای اولین بار برای استخدام نیروهای جدید در شهرداری‌ها، به صورت تخصصی و با محوریت کامل سازمان سنجش برگزار شد و نتایج آن نیز از سوی این سازمان اعلام می شود.