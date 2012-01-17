سخنان مقام معظم رهبری چراغ راه فعالان انتخابات است

فریدون رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه انتخابات در نظام جمهوری اسلامی تجلی مردم سالاری دینی است، اظهار داشت: مجریان، ناظران و برگزارکنندگان انتخابات امانتدار و امین مردم در این عرصه هستند.

وی با تاکید بر اینکه رعایت دقیق قانون و بیطرفی، از اصول برگزاری انتخابات مجلس است، تصریح کرد: برگزاری پرشور و سالم انتخابات برای مصالح کشور و ملت بزرگ ایران اسلامی در این برهه از زمان دارای اهمیت حیاتی است بنابراین باید در برگزاری سالم، بانشاط و پرشور این رویداد مهم بکوشیم.

توصیه‌های رهبری باید فصل الخطاب و نصب العین همه قرار بگیرد

فرماندار پلدختر به بیانات اخیر رهبری در این زمینه اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری مسیر را برای دست اندرکاران برگزاری انتخابات، به خصوص انتخابات این دوره روشن کردند و توصیه‌های معظم له، منشور انتخابات است که باید فصل الخطاب و نصب العین همه قرار بگیرد.

رشیدی ادامه داد: ما در پیشگاه خدا، مردم و رهبر فرزانه انقلاب وظیفه شرعی داریم و برای تحقق این مهم باید از تمام ظرفیتها، برای پشتیبانی از برگزاری انتخابات سالم و قانونی استفاده کنیم.

وی افزود: همگان باید بدانند انتخابات آبروی جمهوری اسلامی ایران است و تحقق منویات و سفارشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص انتخابات یک وظیفه بزرگ دینی و ملی و موجب اقتدار نظام و انقلاب اسلامی است.

فرماندار شهرستان پلدختر گفت: عمل به وظیفه شرعی و قانونی در اجرای انتخابات، هرگونه شائبه جانبداری را از بین می برد و این حرکت ارزشی، در مشارکت حداکثری مردم هم بسیار اثرگذار است.

بزرگترین رسالت دست اندرکاران برگزاری انتخابات سالم است

رشیدی با اشاره به اینکه بزرگترین رسالت مجریان و دست اندرکاران، برگزاری انتخابات سالم است، تصریح کرد: حفظ شان نظام اسلامی و امانتداری از آرای مردم از اهداف مهم مجریان و دست اندرکاران انتخابات است و در راستای این وظیفه مهم از هیچ کوششی دریغ نخواهد شد چرا که عمل به وظیفه قانونی، در مشارکت حداکثری مردم در انتخابات اثرگذار است.

وی به تلاش دشمنان برای ایجاد یاس در ملت ایران، عنوان کرد: دشمنان برای کمرنگ کردن ارزشها و دستاوردهای انقلاب اسلامی علیه نظام ما تحریمهای اقتصادی و جنگ نرم به راه انداختند.

فرماندار پلدختر با بیان اینکه عوامل استکبار جهانی همه تلاش خود را برای کم رنگ شدن حضور مردم در انتخابات کرده اند، تصریح کرد: ملت ایران به طور قطع با حضور حداکثری و پرشور و دشمن شکن خود در انتخابات پاسخ دندان شکنی به دشمنان نظام و استکبار جهانی خواهند داد و دشمنان انقلاب و مزدوران داخلی آنان را مایوس و رسوا می کنند.

رشیدی ادامه داد: ملت ایران همانگونه که با حضور40 میلیونی خود در پای صندوقهای رای در انتخابات 88 باعث عزت نظام شدند این بار حماسه دیگری را می آفرینند و موجب یأس و ناامیدی دشمنان و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی خواهند شد.

طایفه‌گری و قوم‌گرایی در انتخابات با انتخاب اصلح دارای منافات است

وی در بخش دیگری از سخنان خود طایفه‌گری و قوم‌گرایی در انتخابات را با انتخاب اصلح دارای منافات دانست و افزود: در انتخابات مجلس، اصل مهم انتخاب و حضور یک نماینده اصلح، ولایی و با تقوا در مجلس شورای اسلامی است.

رشیدی با تاکید بر اینکه حضور در انتخابات و انتخاب نمایندگان اصلح در این انتخابات وظیفه شرعی است، یادآور شد: انتخاب نماینده اصلح تنها با توجه به معیارهای امام راحل و مقام معظم رهبری میسر است.

فرماندار پلدختر با اشاره به رعایت الزامات انتخابات توسط کاندیداها گفت: در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، نامزدهای انتخاباتی و هواداران آنها باید به سخنان مقام معظم رهبری دقت نظر داشته باشند.

مردم به وابستگان کانونهای ثروت و قدرت رأی نخواهند داد

رشیدی با تاکید بر اینکه سخنان ولی فقیه برای همه فعالان انتخاباتی فصل الخطاب است، افزود: نامزدها باید با قصد خدمت وارد عرصه انتخابات شوند زیرا اگر کسانی با هدف قدرت‌طلبی و به دست آوردن ثروت در این عرصه حضور یابند مطمئنا راه به جایی نخواهند برد.

وی با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین معیارهای کاندیدای اصلح این است که نباید به ثروت و کانون‌های قدرت وابستگی داشته باشد، افزود: مردم با گذشت 33 سال از انقلاب اسلامی، کاندیداها را به خوبی می‌شناسند و به وابستگان کانونهای ثروت و قدرت رأی نخواهند داد.

رشیدی با بیان اینکه نامزدهای انتخابات مجلس از قدرت‌طلبی و ارتباط با مراکز ثروت اجتناب کنند، افزود: کاندیداهایی که در ایام انتخابات به کانونهای قدرت و ثروت متمایل شوند در آینده نمی‌توانند خادم واقعی ملت باشند.

تخریب با اخلاق اسلامی فاصله دارد

وی با تاکید بر اینکه کسانی که وامدار جریانهای مختلف از جمله صاحبان قدرت و ثروت هستند نمی‌توانند نماینده واقعی مردم باشند، تصریح کرد: مردم باید به کاندیدایی رای بدهند که به منابع قدرت و ثروت متصل نباشند و طمع قدرت و ثروت نداشته باشد.

فرماندار پلدختر همچنین با تاکید بر رعایت اخلاق انتخاباتی توسط کاندیداها، یادآور شد: در فضای انتخابات حق نداریم دیگران را تخریب کنیم زیرااین مسئله با اخلاق اسلامی فاصله دارد.

رشیدی با تاکید بر اینکه اخلاق انتخاباتی به عنوان یکی از مسائل مهم همواره از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است، عنوان کرد: همواره شرایط انتخاباتی بستر مناسبی برای بروز اتهامات، افترا و شایعه پراکنی و مطالب غیرواقعی هنجاری است که مردم و کاندیداها باید هوشیار باشند.