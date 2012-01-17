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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۰۴

نوروزی نژاد:

جشنواره ملی نقاشی "لافت" اسفند ماه برگزار می شود

جشنواره ملی نقاشی "لافت" اسفند ماه برگزار می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن هنرهای تجسمی هرمزگان از برگزاری جشنواره ملی نقاشی "لافت" در اسفند ماه سال جاری در بندرلافت جزیره قشم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر نوروزی نژاد بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جشنواره ملی نقاشی "لافت" در اسفند ماه امسال، اظهار داشت: بندر زیبا و باستانی لافت با دارا  بودن سابقه ای کهن و معماری منحصر به فرد که به دوران مادها می رسد، جایگاه ویژه ای در هرمزگان داردف بافت سنتی و شهر سازی آن نمونه استثنایی و یادگار معماری جنوب ایران است.

وی افزود: برگزاری جشنواره ملی نقاشی در بندر لافت می تواند علاوه بر ارتقای سطح هنری هنرمندان، معرفی هر چه بیشتر این منطقه را به دنبال داشته باشد زیرا جغرافیا و فرهنگ این منطقه دارای تنوع بسیار زیادی است که جذابیتهای آن در لابه لای رویدادهای فرهنگی و هنری می تواند بیشتر خود نمایی کند.

رئیس انجمن هنرهای تجسمی هرمزگان عنوان کرد: نقاشی در هرمزگان دارای جایگاه ویژه ای است و دربین دیگر شاخه های هنرهای تجسمی رشد قابل توجهی داشته و با دیگر نقاط کشور رقابت و برابری می کند.

نوروزی نژاد اضافه کرد: امید است این جشنواره راه را برای بهتر شناساندن هنر نقاشی هرمزگان فراهم سازد و سعی شده برای ارتقای سطح جشنواره از داوران مطرح استفاده شود.
 

کد مطلب 1511997

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