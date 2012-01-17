تدوین سند اشتغال زنجان با استفاده از ظرفیتهای بومی و علمی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفینژاد ظهر سه شنبه در جلسه شورای برنامهریزی استان زنجان با تاکید برلزوم تدوین سند اشتغال و برنامه ریزی بر اساس واقعیتهای موجود و منطقی، افزود: سند اشتغال استانها با یکدیگر متفاوت بوده و هر استان بر اساس مولفه ها و ظرفیتهای خود اقدام به تدوین سند اشتغال کرده است.
استاندار زنجان با بیان اینکه زنجان تنها استانی است که تدوین سند توسعه اشتغال و سرمایهگذاری آن در خود استان و با استفاده از ظرفیتهای بومی انجام میگیرد، ادامه داد: بدون شک این مزیت باعث شده تا از استان زنجان به عنوان یک الگو در کشور یاد شود.
رئوفی نژاد باتأکید بر اینکه سند توسعه اشتغال استان باید متکی بر واقعیتهای استان تهیه و تدوین شود، افزود: با توجه به اینکه برنامهریزی بر اساس واقعیتهای موجود و منطقی صورت میگیرد از این رو سند توسعه اشتغال استانها نیز با یکدیگر متفاوت بوده و هر استان بر اساس مؤلفهها و ظرفیتهای خود اقدام به تدوین سند اشتغال کرده است.
استاندار زنجان با اشاره به اینکه ارائه راهکارها با توجه به مقررات، مشکلات و پیچیدگیهای بروکراسی نقش مؤثری در تدوین اصولی سند توسعه اشتغال و سرمایهگذاری استان ایفا میکند، تصریح کرد: سند توسعه اشتغال و سرمایهگذاری برای زمان امروز نیست و مختص پنج سال آینده است به همین خاطر این سند، به مثابه تابلوی راهنمایی جهت اشتغالزایی و توسعه سرمایهگذاری در استان زنجان خواهد بود.
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